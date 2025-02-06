«دبي المالي» يربح 4.83 مليارات درهم منذ بداية 2025

حقق سوق دبي المالي مكاسب مليارية جديدة خلال الجلسات الـ25 الأولى من العام الجاري، وتحديداً منذ بداية يناير 2025 وحتى نهاية تعاملات أمس، مدعوماً بقوة الاقتصاد الوطني، والمكاسب القوية للأسهم القيادية، ومواصلة الشركات المدرجة الإفصاح عن نتائج أعمال سنوية قوية، فضلاً عن زيادة الطلب من جانب المؤسسات والمستثمرين الدوليين.

وأظهر رصد أجرته «الإمارات اليوم» استناداً إلى بيانات سوق دبي المالي، صعود المؤشر العام للسوق بنسبة 1.16%، ما يعادل 60.26 نقطة منذ بداية جلسات عام 2025، ليقفز من مستوى 5158.67 نقطة في نهاية ديسمبر الماضي إلى 5218.93 نقطة في نهاية جلسة أمس، ويربح رأسماله السوقي نحو 4.83 مليارات درهم.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة في «دبي المالي» من 906.9 مليارات درهم في نهاية تداولات ديسمبر 2024 إلى 911.73 مليار درهم بنهاية جلسة أمس الخامس من فبراير 2025.

وعلى مستوى التعاملات اليومية، بلغت مشتريات المواطنين من الأسهم في سوق دبي نحو 261.148 مليون درهم، مقابل مبيعات بقيمة 251.908 مليون درهم، لتكون المحصلة «شراء» بنحو 9.24 ملايين درهم، فيما بلغت مشتريات الأفراد 181.4 مليون درهم، مقابل مبيعات بقيمة 139.52 مليون درهم، لتكون المحصلة «شراءً» أيضاً بنحو 41.88 مليون درهم.

بدورها، بلغت مبيعات المستثمرين الأجانب نحو 281.23 مليون درهم، مقابل مشتريات بقيمة 271.98 مليون درهم، لتكون المحصلة «بيعاً» 9.25 ملايين درهم.

كما اتجهت المؤسسات للبيع بقيمة بلغت نحو 393.609 مليون درهم، مقابل مشتريات بقيمة 361.738 مليون درهم، ليبلغ صافي الاستثمار المؤسسي نحو 31.87 مليون درهم، محصلة «بيع».