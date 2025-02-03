مستهلكون يطالبون بتخفيضات تشمل «السلع الأقل طرحاً» وتنويع العلامات التجارية

كشف مسح أجرته «الإمارات اليوم»، وشمل منافذ بيع كبرى، أن مجموعة من السلع الأساسية وغير الأساسية استحوذت على قائمة «السلع الأكثر طرحاً» في التخفيضات والعروض الخاصة في منافذ البيع الكبرى خلال عام 2024، فيما كان بعضها ضمن قائمة «السلع الأقل طرحاً»، في وقت تميز فيه 2024 بدخول سلع إضافية إلى قوائم التخفيضات، بعد أن كان يندر طرح تخفيضات عليها.

كما أظهر المسح أن علامات تجارية محدودة لاتزال تسيطر على التخفيضات والعروض الخاصة، وإن شهد عام 2024 دخول علامات تجارية جديدة إلى التخفيضات.

أما الخضراوات والفواكه فأظهر المسح تبايناً بين منافذ البيع في التخفيضات والأصناف التي تم التركيز عليها ضمن العروض.

وطالب مستهلكون بشمول «تخفيضات 2025» السلع التي يقل طرحها في العروض عادة، مشيرين إلى أصناف محددة مثل الحليب الطازج، والألبان واللحوم، والأجهزة الكهربائية. كما أكدوا أهمية تنويع العلامات التجارية في السلع الأكثر طرحاً، تلبية لأذواق المستهلكين المختلفة وتفضيلاتهم في التسوق.

آراء مستهلكين

وطالبت المستهلكة إيمان عزام بزيادة التخفيضات على بعض السلع التي يقل شمولها بالعروض، مثل الخبز بأنواعه والبيض والدواجن، مع أهمية تنويع العلامات التجارية في السلع الأكثر طرحاً في التخفيضات، لاسيما الأغذية المحفوظة، والمناديل الورقية، كما اتفق معها المستهلك سمير إسماعيل على ضرورة زيادة طرح تخفيضات على السلع التي يقل طرح تخفيضات عليها، مشيراً إلى أصناف محددة مثل الحليب الطازج والألبان، ومرقة الدجاج واللحوم، وقال إن هذه السلع تحظى بإقبال كبير على شرائها في التخفيضات، ما يعوض بسهولة التخفيضات السعرية عليها، كما طالب بتضمين الموديلات الحديثة من الأجهزة الكهربائية في التخفيضات، خصوصاً أنها مرتفعة السعر بشكل غير مبرر.

أما المستهلكة مرام العلي فأكدت أهمية تنويع السلع المطروحة في التخفيضات وتضمينها بعض السلع الطازجة، والأغذية والأطعمة الخالية من السكر، فضلاً عن أدوات التنظيف، مراعاة لاحتياجات المستهلكين المختلفة، مشددة على أهمية تنويع العلامات التجارية في التخفيضات، تلبية لأذواق المستهلكين المختلفة وتفضيلاتهم في التسوق.

هامش الربح

إلى ذلك، قال المسؤول في منفذ بيع كبير، حسن رزق، لـ«الإمارات اليوم»: «هناك سلع تتميز بأن هامش الربح فيها قليل للغاية، خصوصاً بعض السلع الأساسية، ما يجعل طرح تخفيضات عليها يمثل خسارة لمنافذ البيع».

وأضاف: «التخفيضات الخاصة بالخضراوات والفواكه تختلف بين منافذ البيع، وفقاً للمنشأ، وتوقيت التخفيض، والعوامل المناخية، والوفرة، ووجود منتجات محلية منافسة للمستوردة أم لا».

وأكد رزق أن منافذ البيع تسعى إلى تنويع السلع والعلامات التجارية المعروضة بقدر المستطاع، وذلك عبر اتفاقيات مع مورّدين ومنتجين لهذه العلامات التجارية، في إطار المنافسة الكبيرة، بعد زيادة عدد المنافذ في السوق.

عوامل تأثير

من جانبه، عرض المسؤول في منفذ بيع كبير آخر، محمد الأسعد، العوامل التي تؤثر في طرح التخفيضات والعروض قائلاً: «تتأثر تخفيضات بعض السلع بالأوضاع الجيوسياسية العالمية والإقليمية، وتكاليف عمليات الشحن والنقل غير المستقرة، إلى جانب العرض والطلب، والمنافسة في السوق».

وأضاف أن «المنافسة الكبيرة بين منافذ البيع على استقطاب المتسوقين تتطلب زيادة عدد السلع المخفضة بشكل دائم، والتركيز على السلع والعلامات التجارية المفضلة لدى المستهلكين»، مشيراً إلى أن الكثير من السلع التي يتكرر طرح تخفيضات عليها تلقى إقبالاً كبيراً من المستهلكين.

قوائم السلع المخفضة

كشف المسح أن عام 2024 شهد دخول علامات تجارية جديدة خاصة بسلع أساسية وغير أساسية إلى التخفيضات، فضلاً عن سلع غذائية واستهلاكية انضمت إلى «قوائم السلع المخفضة»، أبرزها معجون الطماطم والأجبان، إلى جانب التوسع في طرح تخفيضات على بعض الأجهزة الكهربائية مثل الخلاط، والمقلاة الكهربائية، وأجهزة تحضير الطعام عموماً.

• المنافسة بين منافذ البيع تتطلب زيادة عدد السلع المخفضة، والتخفيضات تتأثر بتكاليف الشحن.