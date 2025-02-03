15.1 مليار درهم صادرات أعضاء «غرفة أم القيوين» في 2024

حققت «غرفة أم القيوين» في عام 2024 إنجازات استثنائية في مجال دعم وتعزيز الاستثمار في الإمارة، إذ تجاوزت قيمة صادرات وإعادة صادرات أعضاء الغرفة أكثر من 15 ملياراً و100 مليون درهم، بنسبة نمو بلغت 399%، مقارنة بعام 2023.

وتصدّرت الأغذية والمواد العازلة والورق والكيماويات، قائمة السلع المصدّرة والمعاد تصديرها من قبل أعضاء «غرفة أم القيوين»، خلال العام الماضي، فيما شملت قائمة أكبر الدول المستوردة السعودية والولايات المتحدة وقطر والكويت، إضافة إلى العراق، ما يعكس تنوع الأسواق المستهدفة، وأفادت «غرفة أم القيوين» بأن إجمالي عدد شهادات المنشأ التجارية والصناعية الصادرة عنها خلال العام الماضي، وصل إلى 29 ألفاً و181 شهادة، وبحسب إحصاءات الغرفة، فإنه من المتوقع أن تتجاوز قيمة الصادرات العام الجاري 25 مليار درهم.