محمد بن غاطي: أول استثمار لي كان في الصف السادس

ضمن فعاليات اليوم الأول من "مهرجان الشارقة لريادة الأعمال" 2025، الذي أقيم يومي 1 و2 فبراير في "مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار"، استضافت "منصة التأثير" محمد بن غاطي، رئيس مجلس إدارة "شركة بن غاطي القابضة"، في جلسة بعنوان "كن فريداً: تأثير التصميم الجيد"، أدارها عبد الله محمد الرئيسي، صانع محتوى تثقيفي وتوعوي.

شارك بن غاطي ذكرياته قائلاً: "عندما كنا نسافر، كان والدي يعطينا خيارين: تذاكر درجة أعمال أو درجة اقتصادية، مع الفرق النقدي لمن يختار الدرجة الاقتصادية. جمعت النقود واستثمرت 8000 درهم في الأسهم مع والدي، وحققت أرباحاً وصلت إلى 15 ألف درهم بعد سنة."

وتابع بن غاطي حديثه عن خطوته الأولى في عالم الأعمال: "بدأت أول استثمار لي في الصف السادس بشراء أرقام لوحات سيارات مع صديقي بمبلغ 9000 درهم. بعت أحد الأرقام ونسيته، وبعد 20 عاماً تذكرت الرقم الثاني وحققت منه 20 ألف درهم. اتصلت بصديقي في أستراليا، وطلب مني التصدق بالأرباح."

وأكد بن غاطي أن فكرة البداية من الصفر خاطئة: "لا أحد يبدأ من الصفر. منذ أن يكون الإنسان جنيناً، يبدأ رزقه، وعندما يسعى الإنسان في الحياة، يجب أن يفهم أن الرازق هو الله أولاً وآخراً."

وعن تصميم الأفكار وعلاقته بدراسته، قال: "درست هندسة العمارة في الجامعة الأميركية في الشارقة، واستخدمت فلسفة تصميمية تربط الألوان بالعلامات التجارية في العقارات."

وتناول بن غاطي تجربته مع نيمار، ومجلس إدارة "طلبات"، ومبادراته مثل أكبر جائزة للتصوير الفوتوغرافي في المنطقة، ودعم الشباب في برنامج "الوسيط الإماراتي". وأشار إلى أن فريق المبيعات في "بن غاطي" مكون من 24 إماراتياً، حققوا مليار درهم في 2024.

نصح بن غاطي الشباب بالاستثمار في العقار: "العقار هو الابن البار الذي لا يمرض ولا يموت ولا يخسر لمن يعرف كيفية الاستثمار فيه. النجاح يتطلب التوكل على الله والسعي، وفهم أن الفشل جزء من النجاح. وصفة النجاح هي: جرب، أفشل، تعلم، أصلح، جرب مرة أخرى."