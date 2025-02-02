متاجر تتنافس بـ «الذكاء الاصطناعي» لزيادة المبيعات ومواجهة تغيرات سلوك المستهلكين

أفاد مسؤولون ومختصون بقطاع تجارة التجزئة بأن الأسواق المحلية تشهد حالياً مظاهر لافتة في توجه المتاجر للاستعانة بتقنيات الذكاء الاصطناعي بشكل أكثر توسعاً للمنافسة، وزيادة حصص المبيعات، ومواجهة التغيرات السريعة في سلوك المستهلكين.

وأشاروا، لـ«الإمارات اليوم»، إلى أن التوسع في الاستعانة بأنظمة الذكاء الاصطناعي في قطاع تجارة التجزئة، يعد من أبرز تحولات منافذ البيع في الأسواق خلال الفترة الحالية، لافتين إلى أن الاعتماد على تلك التقنيات يساعد المنافذ في دعم التحول إلى التجارة الإلكترونية والرقمية، وفهم متطلبات المستهلكين في تصميم الحملات التخفيضية ورسائل العروض الترويجية، وفقاً لما يتناسب مع اهتمامات المستهلكين.

وقال الرئيس التنفيذي لـ«تعاونية الاتحاد»، محمد الهاشمي، إن «هناك العديد من المتغيرات الاقتصادية والتكنولوجية والاجتماعية التي أصبحت تؤثر في تشكيل معالم تجارة التجزئة، إذ باتت منافذ البيع تتبنى ممارسات جديدة لمواجهة تغيرات سلوك وعادات المستهلكين التي تتغير بشكل مستمر، مثل إدخال الذكاء الاصطناعي في عملياتها، والأتمتة الإلكترونية، وأجهزة الدفع الذاتية، والتسوق الإلكتروني، وغيرها من الخدمات الذكية».

وأوضح أن «تلك التقنيات والأنظمة لم تعد مجرد أدوات إضافية لتحسين عملية إدارة وتشغيل متاجر التجزئة الكبرى فقط، بل أصبحت ركناً أساسياً في الواقع المعاصر»، لافتاً إلى أن «التعاونية تسعى باستمرار إلى مواكبة التطورات التكنولوجية والذكية والمبتكرة الخاصة بقطاع تجارة التجزئة، إذ عملت على سبيل المثال على توفير خاصية جديدة عبر متجرها وموقعها الذكي، تتيح للمتسوقين إنشاء المحفظة الإلكترونية الخاصة بهم، إذ ستتيح للمستهلك تعبئتها واستخدامها أكثر من مرة في عمليات الدفع، وفي حال إرجاع أي من المشتريات يتم إرجاع المبلغ إلى المحفظة الإلكترونية».

من جهته، قال مدير إدارة التسويق والعلاقات العامة في تعاونية الشارقة، فيصل خالد النابودة، إن «الاستعانة بتقنيات الذكاء الاصطناعي في قطاع تجارة التجزئة ضمن أبرز التوجهات التي يتم التوسع في استخدامها في منافذ البيع، حيث يعتمد عدد كبير منها على تلك التقنيات في رصد توجهات الطلب الاستهلاكي عبر منصات التجارة الإلكترونية أو من خلال التطبيقات ومنافذ البيع، وبالتالي تتم ملاحظة متغيرات سلوك وأنماط المستهلكين، وهو ما يسهم بدوره في تصميم الحملات الترويجية، وكيفية الإعلان عن العروض الترويجية لها وفقاً لمتطلبات وتوجهات المستهلكين».

وأضاف أن «تقنيات الذكاء الاصطناعي لها دور مهم حالياً في دعم المبيعات عبر منصات التجارة الإلكترونية وتطبيقات المنافذ عبر تنظيم الترويج للمنتجات بشكل يتناسب مع خصوصية كل مستهلك»، لافتاً إلى أن «تلك التقنيات تعد من أبرز الآليات التي ستدعم تنافسية المتاجر خلال الفترة المقبلة، ومن المتوقع أن تشهد توسعاً متنامياً خلال العام الجاري».

وقال مدير المشتريات في إحدى سلاسل تجارة التجزئة، ديليب فيشاك، إن «تحول العديد من منافذ البيع للاستعانة بتقنيات الذكاء الاصطناعي جاء بشكل تدريجي في الأسواق، من مجرد التوجه للتجارة الإلكترونية وإنشاء وتطوير تطبيقات ذكية خاصة، إلى دعم العمليات بالمتاجر بتقنيات الذكاء الاصطناعي، وتطوير عمل المنصات الإلكترونية بتلك التقنيات، وبما يسهم في زيادة حصص المبيعات للمتاجر». واعتبر أن «تلك التقنيات تعد من ضمن أبرز تحولات وتوجهات قطاع تجارة التجزئة خلال الفترة الحالية، وستشهد توسعاً متنامياً بمعدلات أكبر خلال العام الجاري، وذلك مع زيادة التنافسية، وتوجه المنافذ لزيادة مبيعاتها ومواكبة المتغيرات المتسارعة في سلوك وأنماط المستهلكين، خصوصاً في ظل تنامي حصص التجارة الإلكترونية، وإتاحة التسوق عن بعد بشكل أكثر سهولة، مقارنة بفترات سابقة، ومع تعدد منصات التسوق التي تتيح ذلك في الأسواق المحلية».

وأشار خبير شؤون تجارة التجزئة، إبراهيم البحر، إلى أن «الأسواق المحلية تمتاز بكونها سباقة في تبني العديد من التقنيات الحديثة في قطاع تجارة التجزئة التي تشهد بدورها تنافسية مرتفعة ونمواً كبيراً في عدد المؤسسات العاملة بالقطاع، وهو ما أسهم بدوره في تحفيز العديد من المتاجر لتبني التقنيات الذكية لدعم عمليات التشغيل وحصص مبيعاتها بمعدلات أكبر، والاستعانة بتلك التقنيات في فهم ورصد سلوك المستهلكين وتوجهات الطلب الأعلى، وهو ما ينعكس على دعم تنافسية المتاجر».