مكتوم بن محمد: سنرسخ مكانة دبي كواحدة من أفضل ثلاث مدن اقتصادية في العالم

بحث سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، أثناء استقباله الرئيس التنفيذي لشركة نستله، لوران فريكس، سُبل تعزيز الشراكة بين دبي والشركات العالمية الرائدة.



وقال سموه على حسابه الرسمي على موقع "إكس": "التقيتُ الرئيس التنفيذي لشركة نستله، لوران فريكس، واستعرضنا خلال اللقاء سُبل تعزيز الشراكة بين دبي والشركات العالمية الرائدة، انطلاقاً من التزام دبي بتوفير بيئة داعمة للنمو والاستثمار من خلال تطوير الممكنات الاقتصادية وإطلاق مبادرات نوعية تُسهم في تحفيز الابتكار واعتماد الحلول التكنولوجية المتقدمة".

وتابع سموه قائلا :"طموحاتنا لا حدود لها وبرؤى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وتماشياً مع أهداف أجندة دبي الاقتصادية D33، سنرسخ مكانة دبي كواحدة من أفضل ثلاث مدن اقتصادية في العالم بإذن الله".