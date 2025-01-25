مستهلكون يطالبون بخفض أسعار وجبات جاهزة تطرحها منافذ بيع

قال مستهلكون إن منافذ بيع كبرى لها فروع في عدد من إمارات الدولة توسعت أخيراً في طرح الأطعمة والوجبات الجاهزة، كما خصصت مساحات واسعة لتناول الوجبات فيها، بعد أن كان تركيزها ينصب على بيع السلع الغذائية والاستهلاكية فقط.

وأكدوا لـ«الإمارات اليوم»، أن هذا التطور إيجابي، حيث يتيح لهم شراء وجبات أثناء التسوق، فضلاً عن حرية الاختيار بين وجبات جاهزة متعددة، لكنهم طالبوا في الوقت نفسه بتنويع الوجبات أكثر وخفض أسعار بعضها والتي اعتبروها مرتفعة، لاسيما أنه لا يتم طرح عروض عليها.

من جهتهما، قال مسؤولان في قطاع التجزئة إن هناك نمواً في المعروض من الأطعمة الجاهزة التي توفرها بعض المنافذ بنسبة زادت على 50% خلال العام الماضي، مقارنة بعام 2023، موضحين أن أسعار الوجبات مناسبة وتغطي الكلفة مع هامش ربح قليل للتشجيع على نجاح هذه التجربة الجديدة.

وتفصيلاً، قال المستهلك أحمد أيوب، إن منافذ بيع كبرى لها فروع في عدد من إمارات الدولة توسعت في طرح الأطعمة والوجبات الجاهزة والحلويات الجاهزة خلال الفترة الأخيرة، متضمنة أطعمة ووجبات عربية وآسيوية متعددة، بعد أن كان تركيزها ينصب على بيع السلع الغذائية والاستهلاكية فقط، ما أتاح له توفير الوقت من خلال شراء الوجبات أثناء التواجد في المنفذ نفسه والاختيار بين وجبات عديدة.

ولكنه أشار إلى أن أسعار بعض تلك الوجبات مرتفعة وعادة لا يتم طرح عروض عليها أسوة بالسلع الأخرى في المنافذ، مطالباً بخفض أسعارها وتنويعها أكثر لتناسب أذواق المستهلكين المختلفة، معتبراً أن ذلك يشجع المزيد من المستهلكين على شرائها ويعوض انخفاض أسعارها.

وقال المستهلك جاد الصافي، إن منافذ كبرى توسعت فعلاً في بيع الأطعمة والوجبات الجاهزة، لاسيما المتضمنة الخضار والأرز والمعكرونة واللحوم والدجاج والشاورما، بجانب بعض الوجبات الآسيوية الشهيرة بعد أن كانت تلك المنافذ تختص فقط ببيع السلع الغذائية والاستهلاكية، لافتاً إلى أن المنافذ خصصت أماكن واسعة داخلها مجهزة لتناول الطعام فيها.

واتفق الصافي مع أيوب في أن أسعار بعض الوجبات الجاهزة المطروحة في المنافذ مرتفعة نوعاً ما، مطالباً هو الآخر بخفضها وتنويع الوجبات أكثر.

وقالت المستهلكة مرام شوكت، إن توسع منافذ في طرح أنواع متعددة من الأطعمة والوجبات الجاهزة انعكس إيجاباً عليها، لاسيما أن ظروف عملها على فترتين جعلتها تتناول الطعام خارج المنزل أحياناً.

واتفقت في أن أسعار بعض هذه الأطعمة مرتفعة، خصوصاً أن المنافذ لا تطرح عليها عروض تخفيضات أسوة ببعض السلع الغذائية والاستهلاكية، داعية إلى خفض أسعار الوجبات وزيادة التنويع فيها.

من جانبه قال المسؤول في منفذ بيع كبير، إدريس إبراهيم، إن هناك زيادة تجاوزت 50% في الأطعمة الطازجة التي طرحها المنفذ خلال عام 2024، مقارنة بعام 2023 لتلبية أذواق واحتياجات المستهلكين المختلفة في ضوء اختلاف الجنسيات والعادات الغذائية بين سكان الدولة.

وأضاف أن وجود إقبال على الأطعمة الطازجة أدى إلى رفع مبيعاتها بنسب فاقت 25%، مشيراً إلى أن أسعار الوجبات مناسبة، وتغطي كلفة المنافذ مع هامش ربح قليل للتشجيع على نجاح هذه التجربة والتوسع فيها.

بدوره، قال المسؤول في منفذ بيع آخر، راجيف تمارا، إن هناك زيادة تتجاوز 30% في نوعيات الأطعمة الطازجة صاحبها ارتفاع في المبيعات بنسب تصل إلى 25%، لافتاً إلى أن المنفذ يدرس طرح المزيد من النوعيات لتلبية أذواق مختلف المستهلكين.

واعتبر أن أسعار الوجبات بصفة عامة ليس مرتفعاً بل مناسباً، حيث يستهدف المنفذ من طرح الوجبات تشجيع المزيد من المستهلكين على الاعتماد عليها بشكل أساسي، مشيراً إلى أن الهدف هو التسهيل على المستهلكين ذوي الأذواق والجنسيات المختلفة وتلبية احتياجاتهم بأسعار مناسبة.

كما اعتبر تمارا أن دخول المنافذ مجال الوجبات الجاهزة يعد مكملاً لدورها في قطاع التجزئة، كما يزيد من حجم المبيعات، لافتاً إلى أن هذا النشاط متعارف عليه في قطاع التجزئة بالخارج ومعمول به منذ سنوات.

. مسؤولا «تجزئة»: الأسعار مناسبة وتغطي الكلفة مع هامش ربح قليل.