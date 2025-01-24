«إيرباص A350» الجديدة إلى مومباي وأحمد آباد

أعلنت «طيران الإمارات» عن تشغيل أحدث طائراتها من طراز «إيرباص A350» إلى مدينتَي «مومباي» و«أحمد آباد» في الهند اعتباراً من 26 يناير الجاري، ما يجعلهما الوجهتين الرابعة والخامسة على شبكة وجهات الناقلة التي تخدمها بأحدث طائراتها.

وستشغل الناقلة طائرة «إيرباص A350» الجديدة على رحلة يومياً من مومباي وإليها، حيث ستقلع الرحلة رقم «ئي كيه 502» من دبي الساعة 13:15 بعد الظهر لتصل إلى مومباي الساعة 17:50 مساء، فيما ستقلع رحلة العودة «ئي كيه 503» من مومباي الساعة 19:20 مساء لتصل إلى دبي الساعة 21:05 مساء بالتوقيت المحلي.

فيما ستخدم الناقلة أحمد آباد بطائرتها الجديدة عبر رحلة يومياً من أحمد آباد وإليها، حيث ستقلع الرحلة «ئي كيه 538» من دبي الساعة 22:50 مساء لتصل إلى أحمد آباد الساعة 02:55 (صباح اليوم التالي)، وستقلع رحلة العودة «ئي كيه 539» من أحمد آباد الساعة 04:25 فجراً لتصل إلى دبي الساعة 06:15 صباحاً (جميع المواعيد بالتوقيت المحلي لدبي ومومباي وأحمد آباد).

ويأتي إطلاق خدمات «طيران الإمارات» بطائرات A350 إلى الوجهتين الهنديتين بعد إطلاق الطائرة الجديدة إلى إدنبرة والكويت والبحرين.

يذكر أن «طيران الإمارات» تخدم تسع وجهات في الهند بواقع 167 رحلة أسبوعياً.