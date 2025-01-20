150 شركة ناشئة تشارك في "الشارقة لريادة الأعمال" 2025

يجمع "مهرجان الشارقة لريادة الأعمال" أكبر تجمع ريادي من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 150 شركة ناشئة في "مدينة الشركات الناشئة" برعاية شركة "دو" للاتصالات والخدمات الرقمية تجسيداً لرؤية المهرجان في توفير مساحة رائدة لاستعراض الرؤى والحلول الإبداعية والخدمات والمنتجات المبتكرة وتكريم أصحاب المشروعات الاستثنائية والمساهمة في دعم منظومة الأعمال في الشارقة والإمارات.

وتتوزع فعاليات "مدينة الشركات الناشئة" على عدة محطات أبرزها "ردهة المستثمرين" بالشراكة مع شركة "ملتبلز" التي تجمع 100 مستثمر وتشهد عقد أكثر من 320 اجتماعاً استثمارياً لبحث الفرص الكامنة في مجالات التعاون الهادف وبناء التحالفات وعرض الأفكار والحصول على الإرشاد والتوجيه حول تنمية الأعمال وتوسيعها خلال المهرجان الذي ينظمه مركز الشارقة لريادة الأعمال "شراع" يومي 1 و 2 فبراير المقبل في "مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار". وتستكمل "منصة المؤسسين" دور "مدينة الشركات الناشئة" في فتح الباب أمام نخبة من أبرز الشخصيات المؤثرة من المنطقة والعالم لمناقشة أكثر الموضوعات مركزية في عالم ريادة الأعمال منها الابتكار الصناعي والاستدامة في القطاع العقاري وتكنولوجيا التعليم وتوسيع نطاق الشركات الناشئة واستراتيجيات الخروج الناجحة.

وقالت سارة عبد العزيز بالحيف النعيمي المديرة التنفيذية لمركز الشارقة لريادة الأعمال "شراع" إن المنطقة تجسد رؤية المهرجان في توفير منصة تتيح لرواد الأعمال الطموحين وأصحاب المشروعات والأفكار المبتكرة من جميع أنحاء العالم فرصة عرض أعمالهم أمام نظرائهم وكبار المستثمرين إلى جانب جمهورنا العالمي المتنوع ومع رعاية شركة "دو" لمنطقة "مدينة الشركات الناشئة" سنعمل على تمكين صناع التغيير ومساعدتهم على التغلب على العقبات التي تعترض طريقهم والمساهمة في بناء مستقبل مشرق يتميز بالاستدامة والابتكار.

وقال فهد الحساوي الرئيس التنفيذي لشركة "دو" إن رعايتنا لمنطقة مدينة الشركات الناشئة في مهرجان الشارقة لريادة الأعمال تُعد امتداداً لالتزامنا بدعم ريادة الأعمال في الدولة من خلال الابتكار والتعاون والرؤية ونسعى لمد جسور التواصل بين رواد الأعمال والمستثمرين وتسليط الضوء على الاتجاهات الرئيسية من التحديات التي تواجه الأعمال إلى التأثير الذي يمكن أن تحدثه التكنولوجيا.

وتشمل قائمة المتحدثين على "منصة المؤسسين" ضمن منطقة "مدينة الشركات الناشئة" كلاً من عبد الله أبو الشيخ مؤسس "أستراتك" والرئيس التنفيذي لـ"بوتيم" كما تستضيف المنصة معز الشيخ الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "ستارزبلاي".

ومن قطاع الأغذية والمشروبات سيشارك مازن طبارة رئيس تنفيذي ومؤسس مشارك لهاوس أوف بوبس فيما تتيح المنصة لجمهور المهرجان فرصة لقاء تشارلي رايت مؤسس "هيومانترا" كما يشارك كل من نيكيتا وريا باتيل المؤسستان المشاركتان لـ"ذا بيروو" وفيكي كوكريجا المؤسس والمدير التنفيذي لشركة "آنفونيك". وتعد مسابقة "عرض الشركات الناشئة" بالشراكة مع مبادرة "1تانك" واحدة من أبرز الفعاليات التي تستضيفها منطقة "مدينة الشركات الناشئة" حيث سيحصل رواد الأعمال على فرصة استعراض أفكارهم والحصول على ملاحظات قيمة والتنافس على منح إجمالية بقيمة 200 ألف درهم إلى جانب فرص تمويل استثماري تصل إلى 500 ألف درهم وتجسد هذه المسابقة روح المهرجان ورؤيته لدعم الأفكار المبتكرة وتحويلها إلى مشاريع ملموسة على أرض الواقع. ويقدم المهرجان برنامجاً متكاملاً من الندوات والجلسات النقاشية والورش التفاعلية تتوزع على 10 مناطق و5 منصات تراعي اهتمامات وقطاعات متنوعة في منظومة ريادة الأعمال.