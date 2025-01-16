«إعمار العقارية»: محادثات لبيع محتمل لحصة في «إعمار الهند» بـ 2.12 مليار درهم

أكدت «شركة إعمار العقارية» أنها بصدد محادثات مع عدد من الشركات الكبرى في الهند، من ضمنها «مجموعة أداني»، لبيع محتمل لحصة في «شركة إعمار الهند».

وأفادت «إعمار العقارية» في إفصاح لسوق دبي المالي، اليوم الخميس، بأن عمليات التقييم والشروط الأخرى للصفقة المحتملة لم يتم الاتفاق عليها بعد.

وجاء تعليق «إعمار العقارية» بعد تقارير إعلامية متعلقة بالمحادثات، من أن «مجموعة أداني» الهندية في مراحل متقدمة من المفاوضات مع «شركة إعمار العقارية»، للاستحواذ على حصة أغلبية في وحدتها الهندية، بقيمة تراوح بين 40 و50 مليار روبية هندية (ما يعادل 578 مليون دولار تقريباً)، أي نحو 2.12 مليار درهم.

وبحسب صحيفة «Mint» المالية الهندية، عن مصادر مطلعة، فإن الحصة تراوح بين 70% و100% من ملكية «إعمار الهند»، في ما من المتوقع أن تتم عملية الاستحواذ عبر شركة أداني للعقارات «Adani Realty».