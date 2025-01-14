«معرض المطارات» يتيح فرصاً استثنائية لإبرام الصفقات

تنطلق في مركز دبي التجاري العالمي، من السادس إلى الثامن من مايو المقبل، فعاليات «معرض المطارات»، الذي سيتيح فرصاً استثنائية للتواصل وإبرام الصفقات التجارية.

وأفاد بيان، أمس، بأن ترقية المطارات الإقليمية، وتوسيعها، وعمليات التطوير الجديدة التي طالتها، ستكون محور الاهتمام في المعرض الذي يقام برعاية سموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني رئيس مؤسسة مطارات دبي الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، والتي تُعدّ المنصة الأضخم من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا.

وسيعمل الحدث على تسهيل مهمة الشركات العالمية من خلال عرض أحدث التقنيات والابتكارات المصممة لتحسين عمليات المطارات وتعزيز السلامة، وتحسين تجربة المسافرين، وتوسيع نطاق الأتمتة.

بدورها، ذكرت شركة التحليلات «غلوبال داتا» التي تتخذ من لندن مقراً لها، وتتابع مشروعات إنشاء المطارات، أن هناك 48 مشروعاً لتجديد المطارات وتوسعتها بما فيها مشروعات جديدة قيد التنفيذ حالياً في منطقة الخليج العربي، بقيمة إجمالية تبلغ 182.6 مليار دولار، فيما يجري حالياً تنفيذ مشروعين ضخمين لتطوير المطارات في دبي والسعودية، حيث ستبلغ الطاقة الاستيعابية للمطارين نحو 260 مليون مسافر سنوياً في دبي، و185 مليون مسافر سنوياً في السعودية.

ولفتت الشركة إلى أن دبي بدأت في بناء أكبر مبنى مطار في العالم، بكُلفة تبلغ 35 مليار دولار أميركي، وسيضم 400 بوابة وخمسة مدارج متوازية.

وقالت مديرة المعارض في شركة «آر إكس» العالمية، المنظمة لمعرض المطارات، مي إسماعيل: «لقد أثبت (معرض المطارات) نفسه كأفضل منصة توفر كل ما تحتاج إليه مطارات المنطقة، التي يبلغ عددها الآن 110 مطارات، وستواصل النسخة الـ24 من المعرض تحقيق المزيد من النجاح الباهر»، وأضافت: «بالنسبة لمطارات الشرق الأوسط، فإن التركيز لا ينصب على مجرد البقاء، بل على الازدهار وإحداث تغييرات جذرية في المشهد».

إلى ذلك، ذكرت شركة «سيريام» المتخصصة في تحليلات الطيران، في تقريرها الأخير، أن صناعة الطيران في المنطقة، شهدت تحولاً ملحوظاً يعد بإعادة تشكيل مستقبل السفر الجوي.