استمرار زيادة أسعار الذهب يدعم تجارة المشغولات المستعملة

واصلت أسعار الذهب ارتفاعها للأسبوع الثالث على التوالي مسجلة، بنهاية الأسبوع الماضي، زيادات بين 3.75 و4.75 دراهم للغرام من مختلف العيارات، مقارنة بأسعارها بنهاية الأسبوع السابق، بحسب مؤشرات الأسعار المعلنة في دبي والشارقة، ليصل إجمالي الارتفاع لسعر الغرام خلال ثلاثة أسابيع إلى 11 درهماً.

وأفاد مسؤولو منافذ لتجارة الذهب والمجوهرات، لـ«الإمارات اليوم»، بأن مواصلة أسعار الذهب ارتفاعها للأسبوع الثالث أسهمت في تنشيط الإقبال من المتعاملين لبيع مشغولات مستعملة ومن طرز قديمة للمتاجر، فيما استحوذت مبيعات السائحين على الحصص الأكبر من مبيعات المشغولات الجديدة في منافذ البيع.

وبلغ سعر غرام الذهب من عيار 24 قيراطاً 326 درهماً، بارتفاع 4.75 دراهم، مقارنة بأسعاره في نهاية الأسبوع السابق عليه، فيما سجل سعر الغرام عيار 22 قيراطاً 301.75 درهم، بزيادة قدرها 4.25 دراهم، ووصل سعر الغرام عيار 21 قيراطاً إلى 292 درهماً، بارتفاع بلغ أربعة دراهم، كما وصل سعر الغرام من عيار 18 قيراطاً إلى 250.5 درهماً، بزيادة بلغت 3.75 دراهم.

وقال مدير شركة «ريكاش لتجارة الذهب والمجوهرات»، ريكي داهناك، إن «مواصلة أسعار الذهب ارتفاعها أسهمت بتحفيز معدلات إقبال المتعاملين على المتاجر لبيع مشغولات مستعملة من طرز قديمة، أو بيع منتجات من العملات الذهبية بأوزان صغيرة ومتوسطة، وذلك للاستفادة من الارتفاعات السعرية الحالية للمعدن الأصفر».

وأشار إلى أن «بعض المتعاملين، الذين يفضلون بيع المشغولات القديمة خلال فترات ارتفاع الأسعار، يتجهون للحصول على سيولة مالية عبر الاستفادة من بيع تلك الطرز والعودة للشراء بأسعار أقل لطرز حديثة خلال فترات انخفاض أسعار الذهب بمعدلات محفزة».

من جهته، أوضح مدير محل «ماشو لتجارة الذهب والمجوهرات»، راج باهي، أن «معاملات الأفواج السياحية استحوذت على الحصص الأكبر من المبيعات للمشغولات الجديدة، خصوصاً في أسواق دبي».

وأشار إلى أن «نشاط تجارة المشغولات المستعملة يشهد رواجاً خلال فترات ارتفاع أسعار المعدن الأصفر، سواء من خلال بيع بعض المتعاملين مشغولات من الطرز القديمة للمتاجر، أو تفضيل عدد من المتعاملين شراء المشغولات المستعملة أو المجددة التي تمت إعادة بيعها في عدد من المتاجر، والتي تباع برسوم أقل من المشغولات الجديدة في ما يتعلق بأسعار المصنعية، وتلجأ منافذ عدة إلى المنافسة ببيعها بأسعار ترويجية».

وأضاف مدير المبيعات في محل «دايمو للذهب والمجوهرات»، ديلي سون، أن «مواصلة أسعار الذهب ارتفاعها لأسابيع متتالية تسهم في تحفيز عدد من المتعاملين على بيع منتجات من المشغولات المستعملة من الطرز القديمة، والانتظار حتى تسجيل المعدن الأصفر مؤشرات تراجع بمعدلات كبيرة، لكي يعودوا لشراء مشغولات من الطرز الحديثة».

وأوضح أن «تعاملات السائحين استحوذت على الحصص الأكبر من الطلب على المشغولات الجديدة، خلال الفترة الأخيرة، وذلك بشكل مواكب للرواج الذي تشهده الأسواق المحلية في نشاط السائحين».