14.28 مليار درهم مبيعات عقارات دبي منذ بداية العام

سجلت التصرفات العقارية في دبي أكثر من 18.28 مليار درهم منذ بداية العام الجاري وحتى تعاملات يوم أمس (الجمعة)، أي خلال (7 أيام الأولى من 2025)، كما بلغت مبيعات عقارات دبي خلال الفترة نفسها نحو 14.28 مليار درهم بعد تنفيذ 3973 صفقة.

وأظهر رصد أجرته «الإمارات اليوم»، استناداً إلى بيانات دائرة الأراضي والأملاك بدبي، أن أعلى المبيعات بدبي خلال الأيام السبعة الأولى من العام الجاري، تصدرتها منطقة «نخلة جبل علي» بقيمة 1.85 مليار درهم، تلتها منطقة «مدينة المطار» بقيمة 1.7 مليار درهم، ثم منطقة «اليلايس 1»، بقيمة 1.05 مليار درهم، تلتها منطقة «الوصل»، بقيمة 719.32 مليون درهم.

وبحسب البيانات، فقد بلغت التصرفات العقارية خلال تعاملات أمس، 3.27 مليارات درهم، وتضمنت مبيعات بقيمة 2.92 مليار درهم مستحوذة على 89.27% من الإجمالي. وبلغت قيمة الرهونات العقارية، 191.11 مليون درهم، أما قيمة الهبات العقارية فقد بلغت 160.19 مليون درهم.

وشهدت السوق العقارية بدبي، صباح أمس صفقة بيع لقطعة أرض بقيمة 1.4 مليار درهم تقع في منطقة «مدينة المطار» وتمتد على مساحة 1.6 مليون قدم مربعة، أي ما يعادل 814 درهماً للقدم المربعة. وتضم منطقة مدينة المطار، مطار آل مكتوم الدولي الذي يجري تطويره ليضم مستقبلاً أكبر مطار في العالم بكلفة 128 مليار درهم وبطاقة استيعابية نهائية تصل إلى 260 مليون مسافر.

وبذلك يستمر قطاع العقارات بدبي في تسجيل طفرات غير مسبوقة وسط تزايد الطلب على مختلف أنواع العقارات السكنية والتجارية، ما يؤكد تنامي جاذبية إمارة دبي المتواصلة وجهة استثمارية عالمية، وأهمية القطاع ركيزة اقتصادية قوية تدعم التطوّر والنمو المستدام.