6 أسهم تستحوذ على 76.61% من سيولة «دبي المالي»

استحوذت أسهم ست شركات مدرجة في سوق دبي المالي، هي: «إعمار العقارية»، و«طلبات»، و«سالك»، و«دبي الإسلامي»، و«الإمارات دبي الوطني»، و«إعمار للتطوير»، على نسبة 76.61% من سيولة سوق دبي المالي، من حيث القيمة، وذلك في نهاية تعاملات جلسة يوم أمس.

وبحسب بيانات «دبي المالي»، فإن إجمالي أحجام السيولة المتداولة على الأسهم الستة بلغ نحو 520.47 مليون درهم، فيما وصلت أحجام السيولة في سوق دبي المالي ككل إلى نحو 679.36 مليون درهم، وتصدر سهم «شركة إعمار العقارية» نشاط السوق من حيث السيولة بنحو 220.2 مليون درهم، مرتفعاً بنسبة 0.79%، تلاه سهم «طلبات» بنحو 113.51 مليون درهم، مرتفعاً بنسبة 3.8%، ثم سهم «سالك» بنحو 54.5 مليون درهم.

بدوره، سجل سهم «دبي الإسلامي» نحو 50.43 مليون درهم، يليه سهم «الإمارات دبي الوطني» بنحو 46.4 مليون درهم، ثم سهم «شركة إعمار للتطوير» بنحو 35.42 مليون درهم.

يشار إلى أن مؤشر سوق دبي المالي بلغ أمس مستوى 5209.33 نقاط.