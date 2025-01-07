سهم الإمارات دبي الوطني يقفز لأعلى إغلاق منذ إدراجه بسوق دبي المالي

قفز سهم بنك الإمارات دبي الوطني المدرج بسوق دبي المالي خلال مستهل جلسة اليوم، بنسبة 2.3% ليسجل أعلى مستوى له منذ الإدراج عند 22 درهم، بعدما سجل أعلى إغلاق له منذ الإدراج عند 21.85 درهم نهاية جلسة السادس عشر من ديسمبر الماضي.

في الساعة الأولى من جلسة اليوم، قفز سهم الإمارات دبي الوطني بذلك إلى مستوى قياسي جديد مع تسجيل تداولات تجاوزت 17.7 مليون درهم.

جاء ذلك مع تجاوز مؤشر سوق دبي المالي مستوى 5200 نقطة ليصل في تلك الساعة من تعاملات اليوم الثلاثاء إلى مستوى 5215 نقطة وهو أعلى مستوى من مايو 2014.

وكانت أرباح بنك الإمارات دبي الوطني، والذي يعتبر أكبر بنك من حيث الموجودات في دبي، ارتفعت إلى 18.99 مليار درهم بنهاية التسعة أشهر الأولى 2024، وبنسبة 9% مقارنة بأرباح نفس الفترة من عام 2023.

يعود سبب ارتفاع الأرباح خلال فترة التسعة أشهر الأولى من العام الماضي إلى تحقيق صافي عكس قيد انخفاض القيمة بقيمة 1.34 مليار درهم مقارنة بتسجيل مخصصات قدرها 1.50 مليار درهم بنهاية التسعة أشهر الأولى 2023، بالإضافة إلى تراجع خسائر تسويات التضخم على صافي الوضع النقدي بنسبة 24% ليصل إلى 2.41 مليار درهم مقارنة بـ3.16 مليار درهم خلال نفس الفترة من العام الماضي.

كما يعود إلى ارتفاع إجمالي الدخل التشغيلي إلى 32.88 مليار درهم، مقارنة بـ 32.72 مليار درهم بنهاية الفترة المماثلة عام 2023.