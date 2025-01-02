مبيعات سوق دبي الحرة خلال 2024 الأعلى في تاريخها

أعلنت سوق دبي الحرة، أمس، تسجيل مبيعات سنوية قياسية بقيمة 7.901 مليارات درهم خلال عام 2024، تعد الأعلى في تاريخها، مدعومة بزيادة ملحوظة في مبيعات الشهر الأخير من العام الذي شهد مناسبات وعروضاً مميزة، مشيرة إلى أن مبيعات ديسمبر بلغت 821.944 مليون درهم بزيادة قدرها 2%، مقارنة مع الشهر نفسه من عام 2023.

وتعززت نتائج ديسمبر المالية بالمبيعات المرتفعة التي حققتها السوق خلال احتفالها بالذكرى السنوية الـ41 لتأسيس سوق دبي الحرة في 20 ديسمبر، حيث أطلقت عروض تخفيضات بنسبة 25%، أدت إلى زيادة التسوق، وتسجيل مبيعات بقيمة 59.993 مليون درهم خلال 24 ساعة.

وأفادت السوق في بيان، بأن السكاكر والحلويات سجلتا أفضل أداء لهما في ديسمبر، بعد أن قفزت مبيعاتهما 29.46% مقارنة مع ديسمبر 2023.

وبلغ عدد معاملات البيع، التي سجلتها سوق دبي الحرة خلال العام الماضي، ما يزيد على 20.733 مليون معاملة، بمعدل 56.649 ألف معاملة يومياً، بيعت خلالها أكثر من 55.137 مليون وحدة سلعية، وسط تقديرات بأن أكثر من 13.7 مليون متعامل تسوقوا في متاجر سوق دبي الحرة في بوابات «القادمون» و«المغادرون» في عام 2024.

وحافظت العطور مجدداً على صدارتها ضمن قائمة السلع الأربع الأكثر مبيعاً في سوق دبي الحرة لعام 2024، مسجلة 1.5 مليار درهم، حيث شكلت مبيعاتها 19% من إجمالي مبيعات السوق السنوية، بزيادة قدرها 9.79%، مقارنة مع عام 2023، تلتها السجائر ومنتجات التبغ في المركز الثاني بإجمالي مبيعات بلغ 807 ملايين درهم، والتي أسهمت بأكثر من 10% من إجمالي الإيرادات بنمو سنوي بلغ 8.27%. وجاءت مبيعات الذهب في المرتبة الثالثة، بمبيعات وصلت إلى 779 مليون درهم، وشكلت 10% من إجمالي إيرادات السوق، متقدمة بفارق طفيف على عام 2023، في حين جاءت الإلكترونيات في المركز الرابع بمبيعات وصلت إلى 546 مليون درهم، أي ما يعادل 7% من مبيعات السوق السنوية، منخفضة 1%، مقارنة مع عام 2023.

كما أسهمت مبيعات سوق دبي الحرة عبر الإنترنت بـ2.5% من إجمالي مبيعات العام الماضي، مسجلة 197 مليون درهم.

وبلغت مبيعات السوق في صالات «المغادرون» 7.121 مليارات درهم، ما يعادل 90% من إجمالي المبيعات السنوية، مسجلة نمواً قدره 0.84%، مقارنة مع عام 2023، بينما وصل إجمالي مبيعات صالات «القادمون» إلى 537 مليون درهم، ما يعادل 6.8% من إجمالي المبيعات السنوية، مسجلاً انخفاضاً سنوياً قدره 12.21%.

وقال المدير التنفيذي لسوق دبي الحرة، راميش كيدامبي، إن «مبيعات نوفمبر وديسمبر حققت نتائج قوية، لاسيما خلال الأسبوع الأخير من ديسمبر، حيث بذل فريق العمل قصارى جهده لتسجيل نتائج قياسية جديدة، تتجاوز الأرقام المسجلة في عام 2023».

وأضاف: «على الرغم من أعمال التجديد والترميم الرئيسة، نجحنا في تحقيق هذا الإنجاز واختتام عام 2024 بنتائج إيجابية، تحققت بفضل الدعم الدائم الذي نحظى به من سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة سوق دبي الحرة».

تعيين 7 مواطنين في الإدارة العليا

واصلت سوق دبي الحرة استقطاب المواهب لتعزيز فريق عملها في عام 2024، ليصل إجمالي عدد موظفي السوق إلى 6030 موظفاً من 54 جنسية مختلفة.

وقال المدير التنفيذي لسوق دبي الحرة، راميش كيدامبي: «حرصنا خلال العام الماضي على تعزيز التنوع في مبيعاتنا، ودعم فريق الإدارة العليا عبر تعيين ثمانية من كبار المديرين في مناصب مهمة، بمن فيهم سبعة مواطنين جدد، اندمجوا سريعاً وأصبحوا جزءاً أساسياً من خطة عملنا الخمسية (2025-2029)».

. السوق سجلت مبيعات بقيمة 59.9 مليون درهم خلال 24 ساعة في ديسمبر.

. 56.6 ألف معاملة سجلتها السوق يومياً بيعت خلالها 55.1 مليون وحدة سلعية.