«الشارقة لريادة الأعمال» ينطلق مطلع فبراير

يستضيف «مهرجان الشارقة لريادة الأعمال» في دورته الثامنة، التي تُقام يومَي الأول والثاني من فبراير 2025، نخبة من قادة قطاع الأعمال والمبتكرين، من أبرزهم مساعد وزير الخارجية للشؤون الثقافية، عمر سيف غباش، وعالمة النفس الاجتماعي، إيمي كادي، وأسطورة رياضة التنس، سانيا ميرزا، ومتسلق الجبال والناشط الإنساني العالمي، مصطفى سلامة، حيث تقدّم هذه الدورة رؤى استثنائية ونقاشات مؤثرة وملهمة تدعم رؤى المجتمع الريادي العالمي. وتُشكل «منطقة التأثير» منصة لحفل انطلاق المهرجان، وتسلط الضوء على أكثر الشخصيات تأثيراً في عصرنا، كما تحتضن 25 جلسة نقاشية وخطاباً ملهماً، وأكثر من 50 متحدثاً من دولة الإمارات العربية المتحدة والعالم.