«إيليت» تستثمر 100 مليون درهم في مركز للسيارات بدبي

أعلنت «مجموعة إيليت القابضة»، أمس، توقيع اتفاقية مساطحة لإنشاء مركز متكامل بمساحة إجمالية تبلغ مليون قدم مربعة في مدينة دبي الصناعية.

ويهدف هذا المرفق الجديد بقيمة 100 مليون درهم إلى تعزيز نمو قطاعات السيارات والتجارة الإلكترونية، بما يؤكد التزام «إيليت غروب القابضة» بتعزيز الابتكار ضمن محفظة أعمالها المتنوعة.

وقع اتفاقية المشروع الجديد، النائب التنفيذي لرئيس مجموعة تيكوم - القطاع الصناعي، سعود أبوالشوارب، والشريك في «مجموعة إيليت القابضة»، تامر أبوخلف.

وسيكون هذا المركز، المتوقع أن يدخل حيّز التشغيل في الربع الثاني من عام 2026، بمثابة مركز رائد لعمليات «مجموعة إيليت القابضة» التي تلبي احتياجات الأسواق المحلية والعالمية.

وقال أبوالشوارب إن سعي قطاع السيارات إلى الابتكار باستمرار يسهم في دفع عجلة الاقتصاد وجذب الاستثمارات وإيجاد وظائف جديدة تتطلب امتلاك مهارات محدّدة.

وأضاف: «يأتي استثمار (مجموعة إيليت القابضة) في مدينة دبي الصناعية تأكيداً للثقة المتنامية ببيئة الأعمال القوية والمزدهرة في دولة الإمارات وقدرتها على جذب الشركات التي تسعى إلى توسيع نطاق أعمالها على مستوى المنطقة».

من جانبه، قال أبوخلف: «يُعدّ هذا الاستثمار خطوة بارزة في سعينا الطموح نحو توسيع نطاق أعمالنا ضمن القطاعات الرئيسة، وترسيخ مكانتنا في هذه المنطقة الحيوية»، مشيراً إلى أن بيئة العمل المتكاملة في مدينة دبي الصناعية، تدعم رؤية المجموعة للابتكار والريادة في الصناعات التي تسهم في رسم معالم اقتصاد المستقبل.