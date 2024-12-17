«باركن» توقّع مذكرة تفاهم مع «باتك» للتوسع في السعودية

وقّعت شركة «باركن» مذكرة تفاهم مع شركة «باتك» للاستثمار والأعمال اللوجستية (باتك)، وهي مجموعة سعودية مدرجة في السوق المالية السعودية (تداول)، ولها استثمارات في مجالات اللوجستيات والنقل والمواقف والعقارات والخدمات الأمنية المدنية الخاصة والحلول النقدية وإدارة المرافق.

وأفاد بيان صادر، أمس، بأن هذه الشراكة تهدف إلى دمج القدرات التشغيلية لشركة «باركن» مع شبكة المواقف المحلية الواسعة التي تديرها شركة حلول المدن الذكية للاتصالات وتقنية المعلومات (SCSC)، وهي شركة تابعة لشركة «باتك» وأكبر مزود لمواقف المركبات المدفوعة في السعودية.

وسيركز التعاون على تنفيذ التقنيات الرقمية المتطورة لتحسين تدفق حركة المرور وتعزيز تجربة المستخدم.

وتم توقيع المذكرة خلال زيارة قام بها الرئيس التنفيذي لشركة «باركن»، محمد عبدالله آل علي، إلى مقر شركة «باتك» في الرياض، وتوفر المذكرة إطاراً لتقييم الفرص المتاحة بين «باركن» و«باتك» لبناء شراكة استراتيجية مع التركيز على شركة حلول المدن الذكية.

وستقوم الشركتان بتقييم الفرص للتوسع في تقديم خدمات مواقف المركبات المدفوعة في السوق السعودية بالتعاون مع الأمانات والبلديات ومطوّري العقارات ومشغلي مراكز التسوق والفنادق، والمرافق الأخرى.

وستركز الشراكة المقترحة على تبني التقنيات الرقمية المتقدمة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات في الوقت الفعلي، والبوابات الرقمية.

وتمكن المذكرة كلا الطرفين من تقييم فرص التعاون بشكل كامل، وتحديد أوجه التكامل بين الخبرة التشغيلية لشركة «باركن» في دبي والحضور القوي لشركة «باتك» في السعودية من خلال شركة حلول المدن الذكية، إضافة إلى الحصول على أي موافقات قانونية أو تنظيمية لازمة.

وقال آل علي: «تشكل الشراكة المقترحة المدفوعة بالتكنولوجيا بين شركتَي (باتك) و(باركن) مرحلة مهمة، حيث تؤكد قدراتنا القيادية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ورؤيتنا المشتركة في تطوير وتحسين التنقل من خلال دمج خبراتنا التشغيلية، وتقنياتنا المتطورة، ومعرفتنا الصناعية إلى جانب قوة شركة (باتك)».