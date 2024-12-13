«دبي العالمية» تفتتح مكتباً تمثيلياً في بوغوتا

افتتحت غرفة دبي العالمية، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، مكتباً تمثيلياً خارجياً جديداً في العاصمة الكولومبية بوغوتا، بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية، ودعم نمو الروابط التجارية والاستثمارية بين مجتمعي الأعمال في دبي وكولومبيا.

ومع افتتاح المكتب الجديد في بوغوتا، ترفع غرفة دبي العالمية عدد مكاتبها التمثيلية الخارجية إلى 33 مكتباً.

وتأتي هذه الخطوة في إطار مبادرة «دبي غلوبال» التي تستهدف تأسيس 50 مكتباً تمثيلياً حول العالم بحلول عام 2030، وذلك للإسهام في ترسيخ دور دبي المحوري كمركز رائد عالمياً للأعمال من خلال استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ودعم التوسّع الدولي للشركات التي تتخذ من دبي مقراً لها في 30 سوقاً جديداً في مختلف أرجاء العالم.

كما يأتي افتتاح المكتب الجديد مع نمو العلاقات الاقتصادية بين دبي وكولومبيا، حيث بلغ إجمالي حجم التبادل التجاري غير النفطي 1.9 مليار درهم خلال العام الماضي، بنمو 51.5% على أساس سنوي، فيما بلغ إجمالي عدد الشركات الكولومبية النشطة المسجلة في عضوية غرفة تجارة دبي 131 شركة بنهاية شهر سبتمبر من العام الجاري.

وقال مدير عام غرف دبي، محمد علي راشد لوتاه: «نلتزم بتوسيع شبكة مكاتبنا العالمية بهدف تعزيز روابط دبي التجارية والاستثمارية دولياً، وترسيخ مكانة الإمارة كوجهة مفضلة للأعمال في القطاعات كافة».

وسيلعب مكتب بوغوتا دوراً حيوياً في دعم الشركات في كلا السوقين، وتعزيز التعاون مع مجتمع الأعمال الكولومبي، فضلاً عن بناء علاقات راسخة مع كافة الشركاء في القطاعين العام والخاص، وذلك بهدف استقطاب الشركات والمستثمرين من كولومبيا وأميركا اللاتينية إلى دبي. كما سيقوم المكتب الجديد بالتعريف بمزايا دبي التنافسية.

. 131 شركة كولومبية نشطة مسجلة في عضوية غرفة تجارة دبي بنهاية سبتمبر.