«أبوظبي للاستثمار» و«ماستر كارد» يطلقان مبادرة «الشراكة الرقمية»

أطلق مكتب أبوظبي للاستثمار و«ماستر كارد»، أمس، مبادرة الشراكة الرقمية في أبوظبي، التي تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي في الإمارة، وتحقيق التميز في الخدمات الحكومية باستخدام بنية «ماستر كارد» التحتية للمدفوعات.

وتم إطلاق المبادرة خلال «أسبوع أبوظبي المالي»، وهي جزء من برنامج الشراكة الرقمية للمدن من شركة «ماستر كارد»، الذي يقدم إطاراً فريداً للشراكة يدعم تحقيق أبرز الأهداف المتعلقة بالابتكار والإنتاجية والتنمية الاقتصادية.

كما تعد المبادرة منصة مثالية لتوظيف أحدث التقنيات في مجال المدفوعات والأمن والذكاء الاصطناعي، بما يدعم الجهود الهادفة إلى معالجة التحديات الاجتماعية والاقتصادية الملحة، التي تواجه الحكومات والشركات والمواطنين.

وتهدف المبادرة إلى توظيف التقنيات المالية المتقدمة في «رقمنة» أنظمة المدفوعات الحكومية، ودعم نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة وشركات التكنولوجيا المالية الناشئة في «Hub71»، منظومة التكنولوجيا العالمية في أبوظبي.

كما سيتعاون مركز الذكاء الاصطناعي المتقدم والتكنولوجيا السيبرانية التابع لـ«ماستر كارد»، مع مكتب أبوظبي للاستثمار لتطوير منتجات مبتكرة تعتمد على الذكاء الاصطناعي وتقنية البلوك تشين، وذلك لدعم قطاع إنتاج الألعاب الإلكترونية في الإمارة وغيرها من القطاعات ذات النمو المرتفع.

وسيقدم مكتب أبوظبي للاستثمار الدعم لشركة ماستر كارد للعمل مع الجهات الحكومية والخاصة في أبوظبي لتطوير حلول مالية رقمية متخصصة تلبي احتياجات هذه الجهات.

وسيتم إطلاق بطاقات مدفوعة مسبقاً مصممة خصيصاً لتتناسب مع أعداد المسافرين والمقيمين المتزايدة في أبوظبي، وعبر التكامل مع منصة (ماستر كارد برايسليس)، سيتم تخصيص قنوات تسويق لإمارة أبوظبي، وموقع إلكتروني خاص، وإمكانية الوصول إلى شبكة «ماستر كارد» العالمية التي تعرض الوجهات السياحية في الإمارة.