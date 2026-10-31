"فيتش" تثبت تصنيف أبوظبي الائتماني عند "AA" مع نظرة مستقبلية مستقرة
ثبتت وكالة فيتش تصنيف إمارة أبوظبي الائتماني عند مستوى "AA"، مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وتوقعت فيتش معدل نمو استثنائي يصل إلى 15.1% لاقتصاد أبوظبي في 2027، مشيرة إلى أن الأصول السيادية تشكل نحو 300% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية عام 2025.
وأكدت أن أبوظبي تواصل ترسيخ قوة اقتصادها بمرونة عالية بوجه التحديات، مشددة على أن الاستثمارات التنموية وقوة المصدات المالية تعززان الجدارة الائتمانية لأبوظبي.
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