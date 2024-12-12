«ديوا» تدشّن خزان مياه بسعة 30 مليون غالون في حتا

أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا»، أمس، بدء تشغيل خزان المياه الذي نفذته في منطقة حتا بسعة تبلغ 30 مليون غالون من المياه المحلاة.

وذكرت الهيئة، في بيان، أن المشروع تضمن تشييد المباني الداعمة، وتمديد أنابيب المداخل والمخارج، بكلفة تقارب 86 مليون درهم.

وقال العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعيد محمد الطاير، إن مشروع خزان المياه في حتا يدعم الخطة التنموية الشاملة لمنطقة حتا التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، حيث تساعد خزانات المياه التي تنفذها الهيئة على رفع كميات التدفق المائي، وزيادة المخزون الاحتياطي، لتلبية الطلب المتزايد، وتعزيز كفاءة واعتمادية شبكات المياه لمواكبة احتياجات التنمية المستدامة في دبي.

وأضاف الطاير أن الهيئة دشنت هذا العام خزانات مياه في منطقتي الليسيلي ونخلي، فيما تعمل على تشييد خزان في حصيان بسعة 120 مليون غالون، لتصل بالسعة التخزينية لإمارة دبي إلى مليار و121 مليون غالون من المياه المحلاة في الربع الأول من عام 2025.

يشار إلى أن هيئة كهرباء ومياه دبي، تعمل حالياً على تنفيذ مشروع لتخزين 6000 مليون غالون من المياه المحلاة في أحواض المياه الجوفية واسترجاعها عند الحاجة.

وتوفر هذه التقنية مخزوناً استراتيجياً يمد الإمارة بأكثر من 50 مليون غالون من المياه يومياً في حالات الطوارئ لمدة 90 يوماً، مع ضمان سلامة المياه المخزنة من التأثيرات الخارجية.