«العربية للطيران» تستأنف رحلاتها إلى بيروت

أعلنت شركة العربية للطيران، أمس، عن استئناف رحلاتها الجوية المباشرة بين الشارقة والعاصمة اللبنانية بيروت، مشيرة إلى أن هذا القرار يعكس التزامها بتوفير خيارات سفر مريحة وموثوقة لعملائها. وأوضحت الناقلة، في بيان، أنه ابتداءً من 18 ديسمبر الجاري، ستشغل رحلات يومية مباشرة بين مطارَي الشارقة و«رفيق الحريري» الدوليين، لافتة إلى أنه يمكن للعملاء حجز رحلاتهم إلى بيروت اعتباراً من الآن.

وتشغّل «العربية للطيران» أسطولاً يضم 79 طائرة من طرازَي «إيرباص A320 وA321»، اللذين يتميزان بمقصورة مريحة، مع توفير أكبر مساحة بين المقاعد مقارنة بأي مقصورة اقتصادية أخرى.