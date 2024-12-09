«طيران الإمارات» تتوقع 88 ألف مسافر يومياً قبل عطلة «رأس السنة»

دعت «طيران الإمارات»، المسافرين بالتخطيط لسفرهم خلال شهر ديسمبر الجاري، حيث تشهد أعداد المغادرين خلال موسم الأعياد نمواً ملحوظاً عن العام الماضي، والذي شهد مغادرة أكثر من 75 ألف مسافر على متن الناقلة عبر «مطار دبي الدولي» يومياً، وفي عام 2024، تتصاعد هذه الأعداد إلى 89 ألف مسافر في بعض الأيام، ما يمثل زيادة بنسبة 20% تقريباً.

وتتوقع طيران الإمارات، أن تصل حركة المسافرين إلى الذروة في الفترة من 12 إلى 15 ديسمبر، وكذلك من 20 إلى 22 ديسمبر قبل عيد الميلاد، في حين من المتوقع أن يغادر أكثر من 88 ألف مسافر يومياً، أيام 27 و28 و29 ديسمبر قبل ليلة رأس السنة الجديدة.

وتوصي طيران الإمارات، مسافريها بالوصول إلى المطار قبل 3 ساعات من موعد الرحلة ومتابعة موعد صعودهم إلى الطائرة لضمان وصولهم إلى بوابة المغادرة في الوقت المحدد. كما يمكن للمسافرين الاستفادة من مجموعة واسعة من خيارات إنهاء إجراءات السفر وتسليم الأمتعة، بدءاً من خدمة متجر السفر وإنجاز إجراءات السفر في المدينة، ومناطق إنهاء إجراءات السفر في الدرجتين الأولى والأعمال التي تم تجديدها حديثاً في مطار دبي الدولي، وخدمات إنهاء إجراءات السفر الخاصة في المنزل ومرافق إنهاء إجراءات السفر عن بعد.