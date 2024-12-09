«HUB71» تتعاون مع غرفة أبوظبي لتمكين رواد الأعمال في التكنولوجيا

أعلنت منصة «Hub71»، منظومة التكنولوجيا العالمية في أبوظبي، عن تعاونها مع غرفة تجارة وصناعة أبوظبي لتعزيز نطاق الفرص المتاحة أمام الشركات الناشئة في أبوظبي، وذلك من خلال الجمع بين علاقات الغرفة الواسعة ومنظومة «Hub71» في مجال التكنولوجيا العالمية. وتم الإعلان عن الاتفاقية خلال أسبوع أبوظبي للأعمال، الذي عُقد في الفترة بين الرابع والسادس من ديسمبر.

وبموجب التعاون، ستعمل كل من منصة «Hub71» وغرفة أبوظبي على ترشيح شركات التكنولوجيا الناشئة التي تتمتع بإمكانات متميزة للاستفادة من البرامج المطروحة لديهما، ما يضمن استفادة مؤسسي هذه الشركات من المبادرات التي تلبي احتياجاتهم الاستراتيجية.

كما ستقدم غرفة أبوظبي الدعم التنظيمي اللازم والتسهيلات الضرورية لتوفير الفرص الملائمة للشركات الناشئة ضمن شبكتها، بينما ستتيح منصة «Hub71» للغرفة الفرصة للمشاركة في تقديم المبادرات الداعمة لمنظومة الشركات الناشئة.

وقال الرئيس التنفيذي لمنصة «Hub71»، أحمد علي علوان: «تجسد شراكتنا مع غرفة أبوظبي التزام الإمارة بتنمية الابتكار. ونعمل من خلال دمج منظومتينا على خلق بيئة داعمة، تزود الشركات الناشئة بالموارد والرؤى وإمكانات التواصل لإطلاق مشاريع مؤثرة من أبوظبي إلى العالم. ونقوم بإعادة صياغة سبل التعاون ضمن منظومتنا الحيوية، ونسلط الضوء على دور هذا التعاون في تسريع نمو الشركات الناشئة، كما نسعى إلى ترسيخ مكانة أبوظبي الرائدة بوصفها مركزاً عالمياً رائداً للابتكار والتكنولوجيا».

وستستفيد شركات منصة «Hub71» الناشئة التي تدخل سوق أبوظبي الديناميكية من الخدمات العديدة التي تقدمها غرفة أبوظبي، بما في ذلك تسجيل شركات المناطق الحرة بأسعار مخفضة. كما ستتمكن الشركات من الوصول إلى باقة متنوعة من الخدمات الرقمية، وستحظى بالعديد من فرص التواصل مع الجهات الخاصة والحكومية. بدوره، قال النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة غرفة أبوظبي، شامس الظاهري: «تلتزم غرفة أبوظبي بتعزيز بيئة أعمال مرنة، ترتكز على الابتكار، وتدفع ريادة الأعمال».