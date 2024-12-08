سوق دبي المالي يدرج أسهم "طلبات" الثلاثاء المقبل

من المنتظر إدراج وتداول أسهم شركة طلبات هولدينج بي ال سي، المنصة العاملة في السوق للطلب عبر الإنترنت "طلبات" والتابعة لشركة دليفري هيرو الألمانية، في سوق دبي المالي يوم الثلاثاء المقبل الموافق 10 ديسمبر 2024.

وأعلن في مطلع الشهر الجاري عن نجاح عملية البناء السعري والاكتتاب في طرحها العام الأولي في سوق دبي المالي، حيث تم تحديد سعر الطرح النهائي عند 1.6 درهم للسهم الواحد، وهو الحد الأعلى للنطاق السعري.

وبذلك تبلغ القيمة السوقية للشركة عند الإدراج أكثر من 37 مليارات درهم.

وجمعت شركة خدمات التوصيل حوالي 7.5 مليار درهم من الطرح العام الأولي لحصة 20% من أسهمها، وأدى الطلب الكبير من المستثمرين الدوليين والإقليميين والمحليين إلى تجاوز الاكتتاب القيمة المستهدفة بعشرة مرات.

وأشارت "طلبات" إلى تسجيل الطرح إنجازاً قياسياً بصفته أكبر طرح عام أولي لشركة تكنولوجيا عالميًا في عام 2024 حتى الآن وأكبر طرح عام أولي في دول مجلس التعاون الخليجي لعام 2024 حتى الآن، وأول طرح عام أولي على الإطلاق لشركة تعمل في قطاع التكنولوجيا في سوق دبي المالي.

يشار إلى أن شركة "طلبات" تأسست في الشرق الأوسط في 2004، واليوم يستخدم منصتنا أكثر من 65,000 مطعم ومتجر بقالة في ثمان دول عبر منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأكثر من ستة ملايين عميل نشط.

كانت "دليفري هيرو" قد أعلنت في 29 أغسطس المنصرم، عن خططها لإدراج "طلبات"، المتخصصة بتوصيل الطعام ومواد البقالة والعاملة في الإمارات وعدة دول بالشرق الأوسط، في سوق دبي المالي خلال الربع الرابع من العام.

وتقدر "بلومبرغ إنتليجنس" القيمة المؤسسية لشركة "طلبات" بأكثر من 5.4 مليار يورو (6 مليارات دولار)، بينما تقدر شركة "آر بي سي كابيتال ماركتس" (RBC Capital Markets) قيمة أعمال "دليفري هيرو" في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عند 5 مليارات يورو، مما يشير إلى تقييم يبلغ 1.3 مرة من قيمة المؤسسة مقارنة بالإيرادات.