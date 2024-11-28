«مدينة إكسبو دبي» تطلق المرحلة الثانية من «سدر رزيدنسز»

أطلقت «مدينة إكسبو دبي» أمس، المرحلة الثانية من مشروع شقق «سدر رزيدنسز»، بعد النجاح الكبير للمرحلة الأولى، كما أعلنت تعيين شركة «عبر المتوسط للمقاولات»، مقاولاً رئيساً لمشروع «سكاي ريزيدنسز».

وقال الرئيس التنفيذي للتطوير والتسليم العقاري في «مدينة إكسبو دبي»، المهندس أحمد الخطيب، إن «الإقبال الواسع يُظهر حرص المستثمرين على امتلاك عقارات سكنية في مدينتنا»، مضيفاً: «بينما نطلق مبيعات المرحلة الثانية من (سدر ريزيدنسز)، يسعدنا أن نستعين بشركة (عبر المتوسط للمقاولات)، إحدى شركات (مجموعة شركات الحمد) لتنفيذ أعمال إنشاء مشروع (سكاي ريزيدنسز)».

وأشار إلى أن «الإعلان عن هذه المشروعات شهادة بالاهتمام الكبير بما تقدّمه (مدينة إكسبو) و(دبي الجنوب) من فرص للنمو، لاسيما في أعقاب إطلاق مخططنا الرئيس ومشروعنا المشترك مع شركة الدار، وبدء العمل في التوسع المخطط له لمركز دبي للمعارض».

وأفادت «مدينة إكسبو دبي»، في بيان، بأن مشروع «سدر ريزيدنسز» الذي يضم 455 شقة ومنزلاً تراوح مساحتها بين غرفة نوم واحدة وثلاث غرف نوم، يقع على أطراف منطقة «إكسبو داون تاون»، قرب ساحة الوصل مع إطلالات على «تيرا»، مشيرة إلى أن الوحدات السكنية في المشروع ستكون جاهزة للتسليم في الربع الأخير من عام 2027.

ويقع مشروع «سكاي ريزيدنسز» في منطقة «إكسبو فيلدز»، ويطل على ساحة الوصل وشلالات «إكسبو»، ويتمتع بسهولة الوصول إلى المدرسة المزمع بناؤها، والمرافق الرياضية وساحة الحفلات الموسيقية في الهواء الطلق.

ومع اكتمال أعمال الأساسات والدعم الهيكلي، يؤكد تعيين شركة «عبر المتوسط للمقاولات» أن المشروع، المكوّن من ثلاثة أبراج، يمضي على المسار الصحيح للتسليم في الربع الرابع من عام 2026.