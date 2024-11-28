الأسهم المحلية تضيف 29 مليار درهم لرأسمالها السوقي

أضافت أسواق الأسهم المحلية نحو 29 مليار درهم مكاسب إلى رأسمالها السوقي في ثلاث جلسات من الأسبوع الجاري (الإثنين والثلاثاء والأربعاء)، وذلك بدعم من تركيز المتعاملين على الأسهم القيادية، وارتفعت القيمة السوقية للأسهم من 3.666 تريليونات درهم، في نهاية الأسبوع الماضي، إلى أكثر من 3.695 تريليونات درهم في نهاية تعاملات جلسة أمس، موزعة بواقع 2.904 تريليون درهم لسوق أبوظبي للأوراق المالية، و791.54 مليار درهم لسوق دبي المالي، وارتفع مؤشر سوق دبي 1.73%، بما يعادل 81.43 نقطة إلى مستوى 4805.07 نقاط في نهاية تداولات أمس، وذلك من مستوى 4723.64 نقطة بنهاية الأسبوع الماضي.