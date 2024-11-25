«COP29» يقرّ «هدف باكو المالي»

أعلنت رئاسة مؤتمر الأطراف الـ29 «‏COP29» في أذربيجان، أمس، عن الاتفاق على «هدف باكو المالي»، وهو التزام جديد بتوجيه 1.3 تريليون دولار من تمويل المناخ إلى دول العالم النامي كل عام، ويتضمن «هدف باكو المالي» هدفاً أساسياً للدول المتقدمة لتولي زمام المبادرة في تقديم ما لا يقل عن 300 مليار دولار سنوياً للدول النامية بحلول عام 2035. ويولي هذا الهدف اهتماماً خاصاً لدعم البلدان الأقل نمواً، والدول الجزرية الصغيرة النامية، مع أحكام تتعلق بإمكانية الوصول والشفافية، ويعد «هدف باكو المالي» محوراً لمجموعة من الاتفاقات التي تحقق تقدّماً في جميع ركائز المناخ، وتمثل الإنجازات خطوة حاسمة في وضع الوسائل اللازمة لتوفير مسار إلى هدف الحفاظ على 1.5 درجة مئوية.