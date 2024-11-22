مبيعات عقارات دبي تتجاوز مستوى 6.2 مليارات درهم في أسبوع

سجلت التصرفات العقارية في دبي أكثر من 11.84 مليار درهم في تعاملات ثالث أسبوع من شهر نوفمبر العام الجاري، والتي تضمنت مبيعات بقيمة 6.23 مليار درهم بعد تنفيذ 2.37 ألف صفقة.

وأظهر رصد أجرته «الإمارات اليوم» استناداً إلى بيانات دائرة أراضي دبي، أن أعلى المناطق من حيث المبيعات العقارية في نهاية تعاملات الأسبوع جاءت منطقة برج خليفة بقيمة 268.33 مليون درهم نتجت عن تنفيذ 55 صفقة، ثم منطقة الخليج التجاري بنحو 232.51 مليون درهم نتجت عن تنفيذ 3 صفقات، ثم منطقة مرسى دبي بنحو 190.5 مليون درهم نتجت عن تنفيذ 23 صفقة.

وبلغت قيمة الرهونات العقارية في تلك الفترة أيضا فقد بلغت 3.18 مليار درهم من خلال 576 إجراءً. أما قيمة الهبات العقارية في تلك الفترة أيضا فقد بلغت 2.43 مليار درهم من خلال 122 إجراءً.

وبذلك يستمر قطاع العقارات بدبي في تسجيل طفرات غير مسبوقة وسط تزايد الطلب على مختلف أنواع العقارات السكنية والتجارية، ما يؤكد تنامي جاذبية إمارة دبي المتواصلة كوجهة استثمارية عالمية، وأهمية القطاع كركيزة اقتصادية قوية تدعم التطور والنمو المستدام.