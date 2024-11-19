«دبي للسلع»: الإمارات تقود «حقبة التفوق الآسيوي» في تجارة المعادن الثمينة

طرح مركز دبي للسلع المتعددة، أمس، إصداراً خاصاً من سلسلة تقارير القيادة الفكرية (مستقبل التجارة)، مسلطاً الضوء على صناعة المعادن الثمينة والاتجاهات الرئيسة التي تشكل ملامح السوق العالمية لهذه الصناعة.

وتوقع التقرير بزوغ ما يمكن تسميته بـ«حقبة التفوق الآسيوي» في تجارة الذهب، لاسيما مع نشوء ممر اقتصادي جديد لتجارة الذهب يربط بين دول مجموعة «بريكس»، بما فيها دولة الإمارات، ويشكل بديلاً عن مراكز التجارة التقليدية.

وتوقعت نتائج مركز دبي للسلع المتعددة أن ترسخ دولة الإمارات مكانتها لتصبح واحدة من أبرز مراكز تجارة الذهب عالمياً خلال السنوات المقبلة، مدعومة بتفوق الدولة على المملكة المتحدة خلال عام 2023، إذ أصبحت ثاني أكبر مركز لتجارة الذهب في العالم بقيمة تجاوزت 129 مليار دولار، بزيادة قدرها 36% على أساس سنوي.

وقال الرئيس التنفيذي الأول المدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة، أحمد بن سليّم: «نشهد اليوم نشوء ممر جديد لتجارة الذهب في آسيا، مركزه إمارة دبي، مدعوماً بترسيخ دولة الإمارات مكانتها كثاني أكبر مركز لتجارة الذهب في العالم العام الماضي».

وأشار إلى أن «الإصدار الخاص من تقرير (مستقبل التجارة) يسلّط الضوء على الدور المركزي لإمارة دبي في رسم ملامح مشهد التجارة العالمي».