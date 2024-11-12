دبي الثالثة عالمياً في حجوزات تذاكر الطيران خلال نوفمبر

حلّت دبي في المركز الثالث عالمياً كأكثر وجهة إقبالاً على حجوزات التذاكر لدى شركات الطيران، خلال نوفمبر الجاري، مقارنة بالمركز السادس في أكتوبر الماضي، وذلك وفقاً لبيانات شركة «أماديوس» المتخصصة في تقديم خدمات وحلول التكنولوجيا للناقلات الجوية.

وتفوقت دبي في حجوزات تذاكر الطيران على لندن وباريس ونيويورك، بحسب البيانات التي يعود تاريخ جمعها إلى 25 أكتوبر الماضي، فيما حلّت بانكوك وطوكيو في المركزين الأول والثاني خلال نوفمبر الجاري، وجاءت دبي أيضاً في المركز الثامن كأكثر وجهة دولية بحثاً عن رحلات الطيران من مختلف أسواق العالم.

وأشارت بيانات المؤسسة إلى مستويات أداء قوية سجلتها الإقامة الفندقية، لافتة إلى أن دبي حلّت في المركز الأول عالمياً في الطلب على بيوت العطلات والإيجارات قصيرة الأجل خلال الأسبوع الذي بدأ من 22 سبتمبر الماضي، وجاءت الإمارة في المراكز الأولى في هذه الفئة لأسابيع عدة خلال أكتوبر وسبتمبر.

ويرتفع الطلب على دبي وجهةً عالميةً للسياحة، فضلاً عن مكانتها البارزة مركزاً للمال والأعمال، وبحسب أحدث بيانات دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي استقطبت الإمارة 11.93 مليون سائح دولي خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، مقارنة بـ11.1 مليون سائح خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، بنسبة نمو بلغت نحو 7.5%، مسجلة رقماً قياسياً يُعدّ الأعلى على الإطلاق، كما استقبل مطار دبي الدولي 44.9 مليون مسافر خلال النصف الأول من هذا العام، بزيادة 8% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.