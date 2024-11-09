«فلاي دبي» تتيح 40 وجهة عبر «باتيك إير» الماليزية

أعلنت شركتا «فلاي دبي» و«باتيك إير ماليزيا» أمس، عن اتفاقية شراكة تتيح لمسافري «فلاي دبي» إمكانية الوصول إلى أكثر من 40 وجهة عبر شبكة الناقلة الماليزية عبر مطار كوالالمبور الدولي.

وأفادت «فلاي دبي» في بيان، بأن الاتفاقية توفر للمسافرين رحلات متابعة مرنة وسلسة بين دولة الإمارات وماليزيا وخارجهما، فضلاً عن استكشاف وجهات جديدة على شبكة الناقلتين المشتركة بحجز واحد مع الأمتعة المسجلة.

كما تتيح الاتفاقية الفرصة لعملاء «فلاي دبي» للسفر إلى وجهات في جنوب شرق آسيا على شبكة «باتيك إير»، بما في ذلك هانوي وهونغ كونغ وجاكرتا وأوساكا وسيدني. وإضافة إلى ذلك، يمكن لمسافري «باتيك إير» السفر بشكل سلس إلى 38 وجهة على شبكة «فلاي دبي» المتنامية عبر إفريقيا وآسيا الوسطى والقوقاز وأوروبا الوسطى وجنوب شرق أوروبا، إلى جانب دول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط، ومن بينها وجهات شهيرة مثل عنتيبي وإسطنبول وميلانو-بيرغامو وبراغ وزغرب.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «فلاي دبي»، غيث الغيث: «يسعدنا إضافة شركة (باتيك إير) إلى قائمة شراكاتنا المتنامية، لنوفر للمسافرين تجربة سفر سلسة على أسطول حديث وفاعل بخدماتنا العالية ومقصوراتنا الداخلية الحديثة عند سفرهم لاستكشاف شبكة وجهاتنا».

وأضاف: «نتطلع إلى تقديم المزيد من الفرص لمسافرينا لاستكشاف جنوب شرق آسيا وغيره، ونحن ملتزمون دوماً بتسهيل تدفق حركة التجارة والسياحة وتعزيز ودعم مكانة دبي مركزاً عالمياً للطيران».

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لشركة «باتيك إير»، داتوك شاندران راما موثي، إن الاتفاقية مع «فلاي دبي» تمثل خطوة مهمة إلى الأمام نحو تعزيز إمكانات السفر للعملاء.

وأضاف: «من خلال الجمع بين شبكات شركة (باتيك إير) و(فلاي دبي)، فإننا لا نسهل على المسافرين الاتصال بوجهات جديدة فحسب، بل نعزّز أيضاً العلاقات بين ماليزيا ومجموعة واسعة من الوجهات العالمية».