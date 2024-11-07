«دبي العالمية» تفتتح مكتباً تمثيلياً في كازاخستان

افتتحت غرفة دبي العالمية، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، مكتباً تمثيلياً خارجياً جديداً في مدينة ألماتي في كازاخستان، حيث سيسهم هذا المكتب في تعزيز الروابط الاقتصادية، ودعم نمو علاقات الأعمال والتجارة والاستثمار بين مجتمعي الأعمال في دبي وكازاخستان.

ومع افتتاح المكتب الجديد في مدينة ألماتي، يرتفع عدد المكاتب التمثيلية الخارجية لغرفة دبي العالمية إلى 32 مكتباً.

وذكرت الغرفة في بيان أن هذه الخطوة تأتي في إطار مبادرة «دبي غلوبال» التي تستهدف إنشاء 50 مكتباً تمثيلياً حول العالم بحلول عام 2030، وذلك من أجل استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والموهوبين والمبدعين وأصحاب الثروات، إضافة إلى دعم الشركات التي تتخذ من دبي مقراً لها في استكشاف فرص اقتصادية وتجارية جديدة في 30 سوقاً جديدة في أرجاء العالم.

ويتكامل افتتاح المكتب الجديد مع تزايد زخم العلاقات الاقتصادية بين دبي وكازاخستان، حيث بلغت قيمة التجارة البينية غير النفطية بين الجانبين 14 مليار درهم خلال العام الماضي بنمو 82% على أساس سنوي، فيما شهدت أول تسعة أشهر من العام الجاري انضمام 187 شركة كازاخية إلى عضوية غرفة تجارة دبي، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الشركات الكازاخستانية النشطة المسجلة في عضوية الغرفة إلى 668 شركة بنهاية سبتمبر الماضي.

وقال المدير العام لغرف دبي، محمد علي راشد لوتاه: «يأتي توسيع شبكة مكاتبنا العالمية بهدف ترسيخ صدارة دبي لمراكز المال والأعمال على الساحة الدولية، حيث تلعب المكاتب الخارجية دوراً محورياً في جذب الشركات والاستثمارات إلى الإمارة، وتحفيز نمو تجارة دبي الخارجية مع الأسواق الواعدة».

وسيعمل مكتب غرفة دبي العالمية في مدينة ألماتي على دعم مجتمع الأعمال الكازاخي، فضلاً عن بناء علاقات مع الشركاء في القطاعين العام والخاص، بهدف استقطاب الشركات والمستثمرين من كازاخستان ودول وسط آسيا إلى دبي.

كما سيعرّف المكتب الجديد بمزايا دبي التنافسية ومشاركة المعلومات الاستثمارية.