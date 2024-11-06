«طيران الإمارات» تعود إلى إدنبرة برحلة يومية

استأنفت شركة طيران الإمارات رحلاتها إلى العاصمة الإسكتلندية إدنبرة، للمرة الأولى منذ عام 2020، حيث رحّبت فرقة رويال إدنبرة العسكرية الشهيرة بطائرة «طيران الإمارات» الـ«بوينغ 777» لدى وصولها مطار إدنبرة.

ومع استئناف هذه الخدمة، أصبحت إدنبرة الوجهة الثامنة لـ«طيران الإمارات» في المملكة المتحدة، إذ ستتكامل مع الرحلة اليومية الحالية التي تسيّرها الناقلة إلى غلاسكو باستخدام طائراتها «إيرباص A380»، ما يتيح للمسافرين 14 رحلة أسبوعياً بين دبي وإسكتلندا.

وقال نائب الرئيس والرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في «طيران الإمارات»، عدنان كاظم، إن «المملكة المتحدة تعد واحدة من أهم أسواقنا، وفخورون باستئناف هذه الخدمة إلى إسكتلندا التي تعد وجهة متميزة يقصدها الزوار من جميع أنحاء العالم».

وذكر كاظم في بيان للناقلة أمس، أن «الخدمة الجديدة ستتيح للمسافرين من وإلى إسكتلندا التمتع بتجربة سفر متميزة على متن طائراتنا من طراز (بوينغ 777) بشكل مرحلي، قبل استخدام طائرات (إيرباص A350) الجديدة على هذا الخط في مرحلة لاحقة».

وأضاف: «مع تسييرنا 14 رحلة أسبوعية من إسكتلندا وإليها، بات بإمكان المسافرين الآن السفر بسهولة إلى العديد من الوجهات السياحية الشهيرة ضمن شبكة رحلات (طيران الإمارات)، مثل تايلاند وأستراليا، إلى جانب مدينة دبي».

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لمطار إدنبرة، جوردون ديوار: «سعداء بعودة خدمة (طيران الإمارات) إلى إدنبرة، واستئناف الاتصال المباشر بين عاصمة إسكتلندا ودبي التي تعد أحد أكثر الوجهات شعبية في العالم، إذ يحظى هذا الاتصال المباشر بدبي بترحيب واسع النطاق من رجال الأعمال والسياح على حد سواء».

وأضاف: «متحمسون لعودة (طيران الإمارات)، ونتطلع لتشغيل هذه الخدمة بطائرات الناقلة الجديدة من طراز (إيرباص A350)، التي توفر للمسافرين فرصة تجربة الدرجة السياحية الممتازة ومقصورة درجة الأعمال الجديدة كلياً».