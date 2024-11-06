«أملاك للتمويل»: 53 مليون درهم صافي أرباح الربع الثالث

أعلنت شركة أملاك للتمويل، أمس، عن نتائجها المالية للربع الثالث من عام 2024، المنتهي في 30 سبتمبر 2024، حيث ركزت الشركة على إدارة عملياتها وميزانيتها العمومية بكفاءة. وحققت الشركة أرباحاً صافية قدرها 53 مليون درهم خلال الربع الثالث من عام 2024، مقارنة بصافي ربح قدره 269 مليون درهم للربع الثالث من عام 2023.

بدورها، شهدت إيرادات الشركة من أعمال التمويل والاستثمار ارتفاعاً بنسبة 14% لتصل إلى 103 ملايين درهم خلال الربع الثالث من عام 2024، مقارنة بـ90 مليون درهم في الربع الثالث من عام 2023. وارتفع إجمالي الإيرادات للربع الثالث 2024 ليصل إلى 231 مليون درهم، مقارنة بـ206 ملايين درهم في الربع الثالث 2023، باستثناء الربح البالغ 174 مليون درهم.

وارتفعت التكاليف التشغيلية للشركة بنسبة 6% لتصل إلى 72 مليون درهم في الربع الثالث من عام 2024، مقارنة بـ68 مليون درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وذلك بسبب التكاليف الإضافية الناجمة عن ارتفاع مبيعات العقارات الاستثمارية.

وواصلت الشركة إدارة التزاماتها بكفاءة، حيث نجحت في سداد 69 مليون درهم للممولين خلال الربع الثالث من عام 2024.

وأوضحت أنه ومنذ عام 2014 وحتى تاريخه، نجحت «أملاك للتمويل» في تسوية 84% من التزامات الودائع الإسلامية، بما في ذلك أداة المضاربة المتعلقة بالممولين، لافتة إلى أن المفاوضات مع الممولين المتبقين لاتزال مستمرة للخروج من اتفاقية الشروط المشتركة.

وذكرت الشركة أنها سجلت كلفة إطفاء الدين أقل بقيمة 24 مليون درهم في الربع الثالث من عام 2024، مقارنة بـ31 مليون درهم في الربع الثالث 2023 على الودائع الاستثمارية العادية، ويمثل مبلغ الإطفاء تصفية أرباح القيمة العادلة عند الاعتراف الأولي للودائع الاستثمارية، ويختلف وفقاً لحجم السداد والتسويات المقدمة للممولين في أي فترة لإعداد التقارير.

وعلى مستوى المنطقة، شهدت استثمارات الشركة في مصر انخفاضاً في قيمة الجنيه المصري مقابل الدرهم الإماراتي، ما أثر في المركز المالي للمجموعة.