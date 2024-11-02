84.8 ألف حساب جديد للمستثمرين في «سوق دبي المالي» خلال 10 أشهر

أضافت شركات الوساطة في سوق دبي المالي 84 ألفاً و823 حساباً جديداً للمستثمرين خلال الأشهر الـ10 الأولى من العام الجاري، بنمو 85%، مقارنة بـ41 ألفاً و952 حساباً خلال الفترة نفسها من عام 2023، وسط إقبال كبير من المستثمرين على الإدراجات الجديدة، ما أسهم في تعزيز جاذبية السوق وجذب شرائح جديدة من المستثمرين.

إلى ذلك، ارتفعت أعداد الحسابات الجديدة التي سجلتها شركات الوساطة في سوق دبي المالي خلال أكتوبر 2024، على أساس سنوي بنسبة 284.53% إلى 13874 حساباً، مقارنة مع 3608 حسابات جديدة في أكتوبر من عام 2023.

ووفق رصد وكالة أنباء الإمارات (وام)، استناداً إلى بيانات سوق دبي المالي، توزعت الحسابات الجديدة خلال الأشهر الـ10 الأولى من العام الجاري بواقع 4465 حساباً في يناير، و5557 حساباً في فبراير، و16574 حساباً في مارس، و9957 حساباً في أبريل، و8026 حساباً في مايو، و6223 حساباً في يونيو، و5543 حساباً في يوليو، و7554 حساباً في أغسطس، و7050 حساباً في سبتمبر، و13874 حساباً في أكتوبر الماضي، الذي سجل عدد الحسابات الجديدة فيه ارتفاعاً على أساس سنوي بنسبة 284.5%، مقارنة بنحو 3608 حسابات جديدة في أكتوبر 2023.

وحازت شركة «بي إتش إم» كابيتال للخدمات المالية النصيب الأكبر من حسابات المستثمرين الجديدة خلال 10 أشهر الأولى من العام الجاري، بواقع 31.55 ألف حساب، ثم «الإمارات دبي الوطني للأوراق المالية» بواقع 19.47 ألف حساب، ثم «الرمز كابيتال» بـ12.72 ألف حساب، تليها «الدولية للأوراق المالية» 6014 حساباً، و«أبوظبي الإسلامي للأوراق المالية» 5530 حساباً، و«المشرق» للأوراق المالية 3429 حساباً، و«أبوظبي الأول» للأوراق المالية 1076 حساباً، و«المجموعة المالية هيرميس - الإمارات» 1045 حساباً، و«أبوظبي التجاري للأوراق المالية» 878 حساباً، و«أرقام» 658 حساباً، و«إتش إس بي سي الشرق الأوسط» 655 حساباً.

وفي سياق متصل، نفّذت شركات الوساطة في سوق دبي المالي - وعددها 30 شركة - أكثر من 3.914 ملايين صفقة خلال الأشهر الـ10 الأولى من العام الجاري، على 80.8 مليار سهم، بقيمة تجاوزت 161.2 مليار درهم. وفي السياق نفسه، استحوذت ست شركات وساطة على 95.3% تقريباً من إجمالي عدد حسابات التداول الجديدة في سوق دبي المالي في أكتوبر 2024، بما يعادل 13222 حساباً.

الأسهم تربح 6 مليارات درهم في أولى جلسات نوفمبر

أضافت أسواق الأسهم المحلية نحو ستة مليارات درهم، مكاسب، إلى رأسمالها السوقي في نهاية جلسة أمس (الجمعة)، أولى جلسات نوفمبر الجاري، بدعم من تركيز المتعاملين على الأسهم القيادية، الأمر الذي دفع معظمها إلى استعادة النشاط وسط توالي الإفصاح عن نتائج أعمال الربع الثالث 2024. وارتفعت القيمة السوقية للأسهم من 3.648 تريليونات درهم في جلسة الخميس الماضي، نهاية تعاملات أكتوبر الماضي، إلى 3.654 تريليونات درهم في نهاية تعاملات جلسة أمس (الجمعة). وعلى مستوى المؤشرات، صعد المؤشر العام لسوق دبي المالي بنسبة ناهزت 0.66%، أو ما يوازي 30.32 نقطة، ليرتفع إلى مستوى 4621.37 نقطة في نهاية جلسة أمس، مع تسجيل سيولة بلغت 275.05 مليون درهم. وأنهى مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية (فادجي)، التعاملات اليومية مرتفعاً بنسبة 0.22%، بالغاً مستوى 9348.8 نقطة، مع تسجيل سيولة بلغت 2.76 مليار درهم، منها صفقة كبيرة بنحو 1.84 مليار درهم على سهم ألفا ظبي.

وتعزز أداء سوق دبي المالي مع ارتفاع سهم «تكافل الإمارات» بنسبة 14.82%.