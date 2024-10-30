«أبوظبي للأوراق المالية» يطلق مؤشراً إسلامياً

أعلنت شركة «فوتسي راسل»، المُشغّلة لبورصة لندن، وسوق أبوظبي للأوراق المالية، أمس، عن إطلاق المؤشر الإسلامي «فوتسي سوق أبوظبي 15» (فادكسي 15)، الذي يستند على خبرة «فوتسي راسل» الشاملة في تزويد الأسواق بالمؤشرات.

وأفاد السوق في بيان بأن مؤشر «فادكسي 15» يهدف إلى تلبية الطلب المتزايد على المنتجات الاستثمارية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، وتوفير حلول مخصصة لسوق التمويل الإسلامي، ضمن سلسلة مؤشرات «فوتسي سوق أبوظبي للأوراق المالية» (FTSE ADX) الواسعة.

ووفقاً لتقرير «تطوير التمويل الإسلامي 2023»، شهد قطاع التمويل الإسلامي العالمية نمواً ملحوظاً، وزاد حجم أصوله بنسبة 11% لتصل إلى 4.5 تريليونات دولار في عام 2022، حيث تمتلك الخدمات المصرفية الإسلامية 72% من إجمالي أصول القطاع.

كما شهد القطاع أيضاً نمواً بنسبة 163% منذ عام 2012، فيما من المتوقع أن يزداد معدل النمو ليبلغ 6.7 تريليونات دولار بحلول عام 2027.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة أبوظبي للأوراق المالية، عبدالله سالم النعيمي، إن «المؤشر الإسلامي (فوتسي سوق أبوظبي 15)، يعد دليلاً على التزام سوق أبوظبي للأوراق المالية بدعم الطلب القوي والمتنامي على أدوات وحلول التمويل الإسلامي».

وأضاف أن «المؤشر الجديد يوفر للمستثمرين إمكانية الوصول إلى مجموعة متنوعة من الشركات عالية الأداء في سوق أبوظبي، والذي يلبي معايير الامتثال الصارمة للشريعة».