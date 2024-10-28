دبي تحتضن برجاً شاهقاً جديداً بارتفاع 380 متراً

تواصل مدينة دبي احتضانها للمشاريع العقارية الشاهقة وآخرها برج سكني جديد بارتفاع 380 متراً على قناة دبي والمكون من 73 طابقاً ، والذي يمثل إضافة إلى مشهد عقارات دبي المزدهر والذي بات وجهة مثالية للعقارات المميزة.

وتم إطلاق برج "مربعة فييل"، بالتعاون مع "آر سي آر"، الإسبانية و شركة "مربعة " والخامس للشركتين على مدار 10 سنوات بتصميم تراثي ومحلي مستوحى من البيت العربي التقليدي مع ابتكارات مستقبلية.

وقال إبراهيم الغرير، عضو مجلس الإدارة المنتدب في "مربعة": "يتجاوز تصميم البرج الجديد حدود المباني السكنية الاعتيادية حيث يجمع بين التراث المعماري الممتد لقرون طويلة والابتكارات الحديثه تُجسّد روح دبي".

ويقع "مربعة فييل" بجوار قناة دبي وشارع الشيخ زايد، ويتضمَّن 131 وحدة سكنية، فيما تبدأ الأسعار من 18,000,000 درهم.

وقال رافائيل أراندا، الشريك في آر سي آر: "نعكس من خلال "مربعة فييل" الطبيعة والثقافة في دبي، إذ يتمثَّل هدفنا في تصميم مبنى سكني يرتبط ارتباطاً وثيقاً بمحيطه، ويتجاوز حدود وقدرات ناطحات السحاب الحالية. ويمثِّل هذا البرج نهجاً معمارياً جديداً يجمع ما بين التراث والحداثة."

ويوفر "مربعة فييل" مجموعة متنوعة من المرافق الفاخرة، بما في ذلك نادياً صحياً ومطعماً ورواقاً فنياً وملعباً لكرة المضرب وغرف اجتماعات خاصة وصالة سينما خاصة، مما يمنح السكان أسلوب حياة فاخراً ومتكاملاً في واحدة من أكثر المدن الحيوية في العالم.

ويتضمن "مربعة فييل" كذلك نادي صحي "سبا" مصمم على هيئة كهف في جوف الأرض، إلى جانب مطعم وردهات و"واحة" ومسرح مفتوح خفي تحت هيكل صدفي يشبه الكثيب الرملي يمتد من قاعدة البرج.