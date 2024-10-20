مكتوم بن محمد يطَلع على التقرير السنوي لمركز دبي للتحكيم الدولي لعام 2023

اطَلع سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، على التقرير السنوي لمركز دبي للتحكيم الدولي لعام 2023.

وقال سموه في حسابه الرسمي على منصة "إكس": "اطلعت على التقرير السنوي لمركز دبي للتحكيم الدولي لعام 2023 والذي يبرز نمواً ملحوظاً حيث تم تسجيل 355 قضية في عام 2023 بزيادة قدرها 4,4% على أساس سنوي ليواصل بذلك نموه للعام السادس على التوالي، وتجاوزت القيمة الإجمالية للمطالبات 5,5 مليار درهم، إضافة إلى إقامة شراكات استراتيجية مع أبرز الجهات المعنية بالتحكيم على الصعيدين الإقليمي والدولي، واستضافة فعاليات دولية بارزة في مجال التحكيم الدولي. "

وتابع سموه: " مركز دبي للتحكيم يشهد اليوم إقبالاً من 49 دولة، ويواصل دوره الريادي في قطاعات البناء والعقارات والبنوك والخدمات المالية والتكنولوجيا والخدمات اللوجستية ويرسخ يوماً بعد يوم مكانته العالمية كمركز رائد للتحكيم الدولي بما يتماشى مع أجندة دبي الاقتصادية D33."

وختم سموه قائلا: "وبالتزامن مع الذكرى الثلاثين لتأسيس المركز نواصل مهمتنا في ترجمة رؤى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عبر تقديم آليات فعالة لتسوية النزاعات بما يعزز ثقة المستثمرين، وإرساء معايير جديدة للتميز في التحكيم وتحقيق الريادة العالمية في مجال التحكيم وترسيخ مكانة دبي وجهةً أولى لرواد الأعمال والاستثمار."