فلاي دبي: السوق بحاجة للمزيد من الشركات المصنعة للطائرات

قال الرئيس التنفيذي لشركة "فلاي دبي"، غيث الغيث، إن الوقت قد حان لكي يشهد سوق صناعة الطائرات المزيد من الشركات المصنعة، مشيراً إلى أن صناعة الطيران العالمية تحتاج إلى شركة تصنيع ثالثة أو حتى رابعة لطائرات الركاب وذلك لمعالجة نقص الطائرات في السوق وكسر الاحتكار.

وذكر الغيث خلال مشاركته في فعاليات أسبوع مستقبل الطيران في دبي اليوم، أن المزيد من المنافسة في قطاع تصنيع الطائرات من شأنه أن يفيدنا جميعاً بالتأكيد، لافتاً إلى أن ذلك أمر مهم للغاية لمعالجة والتأخيرات الطويلة في جداول تسليم الطائرات.

وفي يوليو الماضي كشفت فلاي دبي عن تأثيرات كبيرة على خطط النمو لديها بسبب التحديث الأخير بشان التأخير المستمر من شركة بوينغ في جدول تسليم طائراتها الامر الذي دفع الناقلة الى عملية تقييم لخططها المتعلقة بالوجهات واحتمالية مراجعة جدول الرحلات عبر شبكتها بسبب عدم تسلمها للطائرات الجديدة خلال الأشهر القليلة المقبلة. وطالبت فلاي دبي شركة بوينغ بالمزيد تجاه الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بالتسليم.