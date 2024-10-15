3.75 مليارات درهم تصرفات عقارات دبي

سجلت التصرفات العقارية في دبي أكثر من 3.75 مليارات درهم في نهاية تعاملات أمس، والتي تضمنت مبيعات بقيمة جاوزت 2.94 مليار درهم بعد تنفيذ 1000 صفقة. وأظهر رصد أجرته «الإمارات اليوم» استناداً إلى مؤشرات منصة «دبي ريست» التابعة لدائرة الأراضي والأملاك بدبي، أن أعلى المناطق من حيث المبيعات العقارية في نهاية تعاملات أمس جاءت منطقة برج خليفة بقيمة 434.46 مليون درهم، نتجت عن 20 صفقة، ثم منطقة وادي الصفا 4 بنحو 213.23 مليون درهم، نتجت عن 90 صفقة.

وبحسب البيانات، فإن إجمالي قيمة الرهن العقاري خلال يوم أمس بلغ أكثر من 771.08 مليون درهم. وبلغ إجمالي قيمة الهبات العقارية نحو 35.9 مليون درهم.