«فلاي دبي للشحن» تطلق مبيعاتها الرقمية على منصة «كارغو.ون»

أعلنت «فلاي دبي للشحن»، قسم الشحن التابع لـ«فلاي دبي»، عن شراكتها مع «كارغو.ون» لإطلاق أول مبيعات رقمية لها على منصة الحجز التابعة لشركة «كارغو.ون».

وذكرت الناقلة في بيان، أمس، أن هذه الآلية الجديدة ستتيح لوكلاء الشحن الوصول إلى سعة «فلاي دبي للشحن» التي تشمل وجهات الناقلة، والشراكات مع شركات الطيران الأخرى، مشيرة إلى أن «فلاي دبي للشحن»، تستهدف وكلاء الشحن العالميين التابعيين لـ«كارغو.ون» في 121 دولة.

وقال نائب الرئيس الأول لخدمات المطارات والشحن في «فلاي دبي»، محمد حسن: «من خلال إطلاق مبيعاتنا الرقمية ستمكننا شراكتنا مع (كارغو.ون) من توسيع نطاق سوق الشحن لدينا، وضمان تجربة حجز أكثر كفاءة وسهولة في الاستخدام لعملائنا في جميع أنحاء العالم».

من جهته، قال المؤسس الرئيس التنفيذي المشارك لشركة «كارغو.ون»، موريتز كلاوسن: «سعداء بتعاوننا مع (فلابي دبي للشحن) وثقتها بنا في تعزيز استراتيجية المبيعات الرقمية الخاصة بها، ونتطلع إلى تطبيق خبرتنا في السوق، وأفضل الممارسات الرقمية لدعم نموها وتوسعها».

ولدى «فلاي دبي للشحن» التي انطلقت عام 2012 عمليات عالمية تمتد عبر أكثر من 150 وجهة في 53 دولة.