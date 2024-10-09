العبار: لهذا السبب أنا ناجح

أكد المؤسّس وعضو مجلس الإدارة المنتدب لشركة إعمار العقارية، محمد علي العبّار، أن السوق العقارية في دبي أكبر من مثيلتها في بريطانيا، كاشفاً أن «إعمار» تعتزم ضخ استثمارات جديدة بقيمة 20 مليار درهم في قطاع البناء خلال العام 2025.

وقال خلال حفل إطلاق المرحلة الثانية من «برنامج دبي للوسيط العقاري»، التي أطلقتها دائرة الأراضي والأملاك في دبي، اليوم، إن «تنظيم هذا الحدث المهم يعزز من دور الكفاءات الوطنية في القطاع العقاري، أحد أكبر وأهم القطاعات الاقتصادية وأكثرها حيوية، لا سيما في دبي التي تتصدر هذا المجال».

وتحدث العبار، عن أهمية بذل الجهد وإلغاء أوقات الراحة، وجعل كل الأيام، أيام عمل في سبيل تحقيق الطموحات.

وشدد على أهمية المثابرة والجد والاجتهاد، مؤكدا عدم وجود أسلوب آخر أو طريق مختصر لتحقيق النجاح غير ذلك.

وقال: «يسألني الناس، لماذا أنت ناجح؟ فجوابي هو لأني لا أنام، حيث لا أشاهد الفيديوهات ولا استخدم الـ(واتس آب) كثيرا».

كما أكد أن النجاح والتميز لا يأتيان بسهولة، داعيا منتسبي «برنامج دبي للوسيط العقاري» إلى الحصول على المعرفة دائما، معتبرا أن مجال الوساطة العقارية نشيط وخطير في الوقت نفسه.

وأضاف: «يجب أن يكون لدينا القدرة على معرفة ما يجري في السوق والتطورات الجديدة».

وتابع العبار: «أود أن أؤكد لكل من يتطلع للعمل في هذا القطاع أنكم على الطريق الصحيح، قبل 28 عاماً، رأيت في القطاع العقاري فرصة استراتيجية نظراً لأهميته الكبيرة، وكنت على يقين بأن الإمارات ودبي بحاجة إلى لاعبين رئيسيين، واليوم، تمثل (إعمار) نموذجاً بارزاً للنجاح والمساهمة الفعّالة في نموّ هذا القطاع».

ولفت العبار إلى أنه «في عام 2023، تم بيع 120 ألف وحدة سكنية في دبي، مقارنة بـ 20 ألف وحدة في سنغافورة، وهذا الرقم يُظهر مدى قوة الاقتصاد والسياسات الناجحة في دبي». وأكد أن السوق العقارية في دبي أكبر من مثيلتها في بريطانيا، ما يبرز أهمية دور الوسطاء العقاريين في هذا النجاح.

وقال: «ما أنصح به الوسطاء العقاريين اليوم هو التركيز على التفاصيل المهمة مثل الأسعار، ونوع العقار، والمنطقة، والاستمرار في التعلّم والتكيّف مع تغيّرات السوق».

وذكر العبار في تصريحات صحفية على هامش الحفل، أن عام 2023 كان مميزاً بالنسبة للسوق العقارية في دبي، إذ سجلت المبيعات العقارية أرقاماً قياسية، مؤكداً أن تفوق السوق العقارية في دبي على نظيرتها البريطانية أمر غير مفاجئ، بالنظر إلى السياسات الاقتصادية الفعالة لدولة الإمارات، والقوانين المحفزة، والتحسينات المستمرة في القطاعات كافة، خصوصاً القطاع العقاري.

وعلى مستوى «إعمار»، قال «العبار» إنها شهدت نمواً في المبيعات بنسبة تزيد عن 60% العام الجاري، ما يعكس الأداء العالي للكوادر البشرية والإدارة الممتازة التي قادت الشركة إلى تحقيق أرقام غير مسبوقة.

وكشف أن «إعمار» تعتزم ضخ استثمارات جديدة بقيمة 20 مليار درهم في قطاع البناء خلال العام 2025، وهو ما يأتي ضمن المعدل السنوي لاستثمار الشركة في القطاع والذي يراوح بين 20 و25 مليار درهم، لافتاً إلى أن «إعمار» تراقب السوق باهتمام بهدف تحقيق المزيد من النمو واقصى استفادة من الفرص المتاحة.

يذكر أن «أراضي دبي» أطلقت المرحلة الثانية من «برنامج دبي للوسيط العقاري»، مع فتح باب التسجيل لأول 1000 منتسب جديد من مواطني الدولة، استمراراً لمسيرة تطوير الكفاءات الإماراتيّة، وتمكينها من الانخراط في قطاع العقارات، وتعزيز دورها في مسيرة التنمية المستدامة.