70.9 ألف حساب جديد للمستثمرين في «دبي المالي» خلال 9 أشهر

أضافت شركات الوساطة في سوق دبي المالي، 70 ألفاً و949 حساباً جديداً للمستثمرين خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، بنمو 85%، مقارنة بـ38 ألفاً و344 حساباً خلال الفترة نفسها من عام 2023، وسط إقبال كبير من المستثمرين على الإدراجات الجديدة، ما أسهم في تعزيز جاذبية السوق، وجذب شرائح جديدة من المستثمرين.

وكشفت بيانات سوق دبي المالي، أن الحسابات الجديدة توزعت بواقع 4465 حساباً في يناير، و5557 حساباً في فبراير، و16 ألفاً و574 حساباً في مارس، و9957 حساباً في أبريل، و8026 حساباً في مايو، و6223 حساباً في يونيو، و5543 حساباً في يوليو، و7554 حساباً في أغسطس، و7050 حساباً في سبتمبر الماضي، الذي سجل عدد الحسابات الجديدة فيه ارتفاعاً على أساس سنوي بنسبة 99.9% مقارنة بنحو 3526 حساباً جديداً في سبتمبر 2023.

واستحوذت شركة «بي إتش إم» كابيتال للخدمات المالية على النصيب الأكبر من حسابات المستثمرين الجديدة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، بواقع 27.1 ألف حساب، ثم «الإمارات دبي الوطني للأوراق المالية» بواقع 16.39 ألف حساب، ثم «الرمز كابيتال» 9105 حسابات، ثم «الدولية للأوراق المالية» بـ5170 حساباً، و«أبوظبي الإسلامي للأوراق المالية» بـ4675 حساباً، و«المشرق» للأوراق المالية بواقع 3042 حساباً، و«أبوظبي الأول» للأوراق المالية بـ979 حساباً، والمجموعة المالية هيرميس- الإمارات بـ849 حساباً، و«أبوظبي التجاري للأوراق المالية» بـ782 حساباً، و«إتش إس بي سي الشرق الأوسط» بواقع 629 حساباً.

في سياق متصل، نفذت شركات الوساطة في سوق دبي المالي، وعددها 30 شركة، أكثر من 3.44 ملايين صفقة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، على 74.1 مليار سهم، بقيمة تجاوزت 145.5 مليار درهم.

إلى ذلك، كشفت هيئة الأوراق المالية والسلع عن موافقتها على إدراج 16 شريحة، مرتبطة بالسندات والصكوك الإسلامية، بقيمة إجمالية بلغت 19.55 مليار دولار (72 مليار درهم)، لدى سوق أبوظبي للأوراق المالية؛ «سوق الإدراج الثانوي» خلال العام الماضي 2023.

وأوضحت الهيئة، وفق أحدث الإحصاءات الصادرة، أن الإدراجات شملت 10 شرائح عادية، وستة إصدارات أخرى، مصنفة ضمن السندات والصكوك الخضراء المرتبطة بالاستدامة. وضمت الشرائح العادية ثلاثة إصدارات من حكومة أبوظبي موزعة بواقع 2.5 مليار دولار للإصدار الأول، و4 مليارات دولار للإصدار الثاني، و3 مليارات دولار للإصدار الثالث.