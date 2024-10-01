تقرير: سوق دبي الأفضل أداء على مستوى المنطقة في 2024

كشف تقرير اقتصادي عن تسجيل سوق دبي المالي لمعدل نمو ثنائي الرقم بنسبة 10.9% منذ بداية العام الجاري، ما يعد الأكبر على مستوي منطقة دول مجلس التعاون الخليجي.

وذكر التقرير، الصادر اليوم عن شركة "كامكو إنفست"، أن سوق دبي كانت أيضا الأفضل أداء على مستوي بورصات دول مجلس التعاون الخليجي خلال شهر سبتمبر الماضي، إذ بلغت مكاسبها 4.1%. فيما حققت سوق أبوظبي للأوراق المالية مكاسب بنحو 1.5%.

وأشار التقرير إلى أن معظم أسواق الأسهم الخليجية، حققت نموا في أدائها خلال الشهر الماضي، مدعومة بمكاسب الأسواق المالية العالمية خلال النصف الثاني من سبتمبرولفت إلى أن مؤشر مورجان ستانلي الخليجي، سجل مكاسب بنسبة 1.2% خلال سبتمبر، ما يعكس الأداء الإيجابي لخمس من أصل سبع بورصات.

وارتفعت بورصة قطر بنسبة 4% وبورصة البحرين 2.8% والسوق السعودية "تاسي" 0.7 %.

وأوضح التقرير أن مؤشر سوق دبي واصل نموه للشهر الرابع على التوالي محققا أكبر مكاسب شهرية على مستوي أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، بفضل نمو مؤشر القطاع المالي بنسبة 3.6 % والعقاري بنسبة 3.1%، بينما شهد قطاع الاتصالات قفزة قوية بنسبة 11.1% مسجلا أعلى معدل نمو لهذا الشهر وتبع كلا من مؤشري السلع الاستهلاكية والمرافق العامة بنمو بنحو 5.7 % و5.2% على التوالي.