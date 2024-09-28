1.05 مليون نزيل في فنادق الشارقة خلال 8 أشهر

سجلت إمارة الشارقة نمواً ملحوظاً في قطاع السياحة خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، حيث ارتفع إجمالي عدد النزلاء في المنشآت الفندقية بنسبة 3.07% ليصل إلى 1.057 مليون نزيل، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي التي استقبلت فيها الإمارة 1.025 مليون نزيل، في حين حافظت المنشآت الفندقية بالإمارة على متوسط معدل إشغال بلغ 66%.

وأعلنت هيئة الإنماء التجاري والسياحي في الشارقة عن نتائج أداء قطاع السياحة خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2024، خلال اللقاء السنوي في مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، بحضور رئيس الهيئة خالد جاسم المدفع، وعدد من شركائها من القطاعين الحكومي والخاص.

وبحسب النتائج، تصدرت روسيا قائمة الدول الأكثر زيارة للشارقة خلال تلك الفترة، حيث شكلت نسبة 21% من إجمالي الحصة السوقية بنحو 160 ألف نزيل، تلتها الهند بنسبة 10%، ثم سلطنة عُمان بنسبة 6% من إجمالي عدد نزلاء المنشآت الفندقية، فيما بلغت نسبة السياحة الداخلية 11%.