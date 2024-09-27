«الصير مارين» تتسلم ناقلتين للمنتجات البترولية

تسلّمت شركة «الصير مارين» للمعدات والتوريدات البحرية، التابعة للشركة العالمية القابضة، ناقلتي «بيتيلجوس» و«بيلاتريكس»، وهما أول ناقلتين تتسلمهما الشركة، ضمن مجموعة تتكوّن من ست ناقلات متوسطة الحمولة، تم بناؤها بواسطة شركة «كي لبناء السفن» الكورية.

أفادت الشركة، في بيان أمس، بأن هذه الإضافة الجديدة لأسطولها، تأتي لتلبية الطلب المتزايد على نقل المنتجات البترولية النظيفة والمواد الكيميائية.

وتم التعاقد على بناء تلك السفن في نوفمبر 2022، عندما طلبت «الصير مارين» أربع ناقلات من طراز «آي إم أو»، تلاها طلب ناقلتين إضافيتين في فبراير 2023.

ويعزز هذا التوسع الكبير في أسطول «الصير مارين»، موقعها باعتبارها شريكاً رئيساً ومستثمراً رائداً في القطاع البحري بدولة الإمارات، حيث خصصت الشركة استثمارات كبرى تزيد قيمتها على 1.45 مليار درهم، في كل من «موانئ أبوظبي» و«أدنوك للخدمات اللوجستية».

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «الصير مارين»، جاي نيفينز: «انطلقت استثمارات (الصير مارين)، في ناقلات المنتجات الكيميائية والنفطية من رؤيتنا الاستراتيجية لتنويع أسطولنا، والاستفادة من انتعاش التجارة العالمية، والطلب المتزايد على المنتجات البترولية المكررة والمواد الكيميائية، مشيراً إلى أن هذه السوق تتميّز خلال السنوات الأخيرة بارتفاع نشاطها، وفرض عدد من التشريعات البيئية الجديدة الصارمة، إضافة إلى ظهور العديد من التحديات التي تواجه سلاسل الإمداد».

وأضاف أن هذا ما دفع الشركة إلى انتهاز الفرص، وتكريس مكانتها في هذا القطاع المتنامي، مستفيدة من خبراتها في تلبية احتياجات عملائها، وتحقيق النمو وزيادة الربحية على المدى البعيد.