الإمارات تقود التوسع في قطاع التجزئة خليجياً

أفاد تقرير لشركة «ألبن كابيتال» للاستشارات المصرفية الاستثمارية ومقرها دبي، بأنه من المتوقع أن تشهد مبيعات التجزئة في دولة الإمارات نمواً بمعدل سنوي مركّب قدره 5.4% بين عامي 2023 و2028، لتصل إلى 139.1 مليار دولار (510.5 مليارات درهم)، موضحة أن هذا النمو يرجع إلى تزايد عدد المقيمين في الدولة، والتدفق المرتقب للأفراد ذوي الملاءة المالية العالية، إضافة إلى ارتفاع الطلب على تجارب التسوق الفريدة، والمحفظة القوية من مشاريع التجزئة التي يجري العمل عليها حالياً.

ووفقاً للتقرير الذي كشفت عنه الشركة، أمس، فإن الإمارات تقود التوسع في قطاع البيع بالتجزئة في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تعد واحدة من أكثر الوجهات المرغوبة للسفر والسياحة، كما تعد سوقاً حيوية لاستضافة الأحداث الرياضية والترفيهية العالمية. وأشار التقرير إلى أنه من المرجح أن تُسهم تلك العوامل مجتمعة في الحفاظ على الازدهار الكبير في مبيعات التجزئة في الإمارات، في حين أن اتفاقيات التجارة الحرة التي أبرمتها الإمارات مع العديد من الدول، ستنعكس نتائجها على زيادة المبيعات عبر أنماط البيع بالتجزئة المختلفة، على مدى السنوات الأربع المقبلة.

ولفت إلى أن قاعدة المستهلكين المتنوعة في الإمارات، ستسهم في دفع عجلة نمو سوق التجزئة، كما أنه من المرجح أن يساعد النمو المستمر في عدد الأثرياء والأفراد ذوي الملاءة المالية العالية في دعم مبيعات قطاع السلع الفاخرة، فضلاً عن أن استمرار النمو في أعداد السياح سيسهم أيضاً في دعم مبيعات التجزئة، لاسيما في قطاع المنتجات الفاخرة والأسواق الحرة.

وذكر التقرير أن الموقع الاستراتيجي لدولة الإمارات وتوسيع شبكة شركات الطيران، وتخفيف قواعد التأشيرات، كلها عوامل تعزز جاذبية الإمارات وجهة تسوق رائدة عالمياً.

وبيّن أنه علاوة على ذلك، تساعد فعاليات مثل مهرجان دبي للتسوق، ومفاجآت صيف دبي، ومجموعة من الفعاليات الثقافية والرياضية، في جذب المقيمين والسياح، وبالتالي تحفيز الإنفاق على التجزئة، كما تتبنى شركات التجزئة الكبرى بشكل متزايد، استراتيجيات التسويق متعددة القنوات لتلبية احتياجات المستهلكين الآخذة في التطور.